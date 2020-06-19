Пользователи нашли красавицу со случайного фото и узнали, что за историю оно хранит уже 60 лет

В Сети стало вирусным старое фото, на котором предстали несколько юных девушек из Малайзии, словно сошедших с обложки. Красавицы позировали в традиционных одеждах, и их элегантность и чувство стиля привели пользователей в восторг.
Фото © Twitter / Haziq_Escobar
Героини ретрофото были не моделями и не звёздами, а обычными молоденькими студентками педколледжа. Однако настолько покорили юзеров, что те теперь, спустя много лет, разыскали одну из них и узнали, что за история стоит за кадром из прошлой эпохи.
Датин Зайнория Абдул Рахим. Фото © Media Hits, Astro
Так, одной из загадочных красавиц оказалась вышедшая на пенсию учительница — 79-летняя Датин Зайнория Абдул Рахим, которая и с возрастом не утратила обаяния. Она рассказала, что тогда ей было всего 19 и она с подругами из колледжа стояла на остановке, собираясь навестить родственников во время праздников, пишет Gempak. Девушки были настолько хороши, что привлекли внимание фотографа из местной газеты, который не удержался и сделал снимок. И на следующий день фото появилось на страницах издания.
На фото я жду автобус, чтобы доехать до дома моей тёти в Куала-Лумпуре. Не могу поверить, что прошло уже 60 лет
Датин Зайнория Абдул Рахим
Также Датин отметила, что раньше так одевались многие и наряды девушек не были чем-то выдающимся. А в комментариях под эффектным кадром многие пользователи заявили, что жалеют о том, что никто так не одевается сейчас.
Они выглядят так стильно
raingers_36
Обувь и сумки такие красивые
blacksheppo999
Если бы в наше время учителя были такими же привлекательными, я бы не пропускал школу
SemperBok
WOW-funny
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