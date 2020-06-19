Собчак хотела уязвить инста-подруг, показав лицо до и после фотошопа, но сама попала под раздачу

38-летняя светская львица поделилась в "Инстаграме" коллажом, на котором якобы показала своё лицо до и после фотошопа. На втором снимке у Ксении в том числе изменился овал лица, стал меньше нос, а кожа выглядела более загорелой и гладкой. Таким образом экс-ведущая "Дома-2" поиронизировала над тем, что некоторых своих инста-приятельниц, чересчур увлекающихся ретушью, она перестала узнавать в реальной жизни.

А вы ещё обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать-то друг друга?)) Ксения Собчак

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Тема, видимо, всё ещё не перестала быть актуальной, так как пользователи высказались о том, что контраст между соцсетями и реальной жизнью их тоже сильно беспокоит. Комментаторы согласились, что многие блогеры и звёзды меняют себе внешность до неузнаваемости и это пугает.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

"Я никогда не пользуюсь фотошопом, мне кажется, это развивает огромные комплексы😅 когда на фотке один, а в зеркале другой", — отметила одна из пользовательниц. Однако были и те, кто чётко разграничивает реальный мир и виртуальный и не видит проблемы: "А я считаю, это совершенно нормально — пользоваться фотошопом: всё-таки в социальные сети мы приходим за вдохновением, а бытовухи нам хватает и в жизни", — парировала другая девушка.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Но главное, что не утаилось от внимания юзеров, — это то, что, по их мнению, ведущая сама оказалась нечестна, приводя свой пример. Комментаторы указали, что её фото "до" тоже изрядно обработано, и попросили показать, как всё же выглядит оригинал.

Ну на первом фото Фотошоп тоже присутствует, не лукавьте evgesha.tum

На первом тоже обработки предостаточно) lana.gord

А где фото до этого "до"? p.ahsatan