В Москве за сутки от коронавируса вылечилось 1852 пациента

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в российской столице увеличилось до 146 043 человек. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1852 пациента, — заявила вице-мэр.
Ракова отметила, что выздоровевшие могут стать донорами плазмы крови или социальными волонтёрами, чтобы помогать людям, кто лечится от инфекции на дому. Сдать плазму может любой не имеющий хронических заболеваний человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший CoViD-19. Анализы на ВИЧ, гепатиты В и С у донора должны быть отрицательными.
Добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, рассказали, что заметных изменений в организме после её введения не последовало.