В Москве за сутки от коронавируса вылечилось 1852 пациента

Ракова отметила, что выздоровевшие могут стать донорами плазмы крови или социальными волонтёрами, чтобы помогать людям, кто лечится от инфекции на дому. Сдать плазму может любой не имеющий хронических заболеваний человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший CoViD-19. Анализы на ВИЧ, гепатиты В и С у донора должны быть отрицательными.