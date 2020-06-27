В партии "Зелёная альтернатива" объяснили важность поправок в конституцию об экологии

В партии "Зелёная альтернатива" подчеркнули важность поправок в Конституцию РФ, касающихся экологии. Отмечается, что они позволят сохранить благоприятную окружающую среду.
— Поправки в конституцию выводят подход к обеспечению граждан здоровой экологией и осведомлённостью о её состоянии на принципиально иной уровень. Если эти поправки будут приняты, у политиков на местах из тех или иных ведомств появится вполне конкретная зона ответственности. С нынешним состоянием здоровья нашего общего дома вышеописанная "перекройка" конституционных основ крайне важна, — сообщили в партии.
Также политики обратили внимание на то, что в предлагаемых поправках отражён и образовательный аспект экологической повестки. В "Зелёной альтернативе" подчеркнули, что такое просвещение очень актуально и в России следует учить молодое поколение бережно относиться к природе с самого раннего детства.
Напомним, ранее писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в Конституцию РФ о русском языке, защите семьи и здравоохранении. Ей также импонирует ужесточение требований к депутатам и сенаторам, согласно которому они не должны иметь иностранного гражданства и счетов в зарубежных банках.