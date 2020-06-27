Глава ЦИК Памфилова проголосовала по поправкам на избирательном участке в Подмосковье

Фото © ЦИК России

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Глава ЦИК пришла на избирательный участок в Истринском районе Московской области.

— Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они должны прийти и выразить свою гражданскую позицию, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК предостерегла соотечественников от попыток проголосовать дважды. Памфилова предупредила, что пытаться сделать это просто бесполезно: голос одного и того же гражданина не может быть учтён повторно.