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Глава ЦИК Памфилова проголосовала по поправкам на избирательном участке в Подмосковье

Она призвала россиян прийти и выразить свою гражданскую позицию.

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Фото © ЦИК России

Фото © ЦИК России

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова приняла участие в голосовании по поправкам в конституцию. Глава ЦИК пришла на избирательный участок в Истринском районе Московской области.

Если люди хотят, чтоб жизнь строилась так, как они себе это представляют, они должны прийти и выразить свою гражданскую позицию, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК предостерегла соотечественников от попыток проголосовать дважды. Памфилова предупредила, что пытаться сделать это просто бесполезно: голос одного и того же гражданина не может быть учтён повторно.

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на участках большого скопления граждан.

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