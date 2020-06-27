Писательница Андреева отметила важность поправок о русском языке, защите семьи и здравоохранении

Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в конституцию. Она обратила внимание на то, что часть из них непосредственно затрагивает её сферу интересов. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Во-первых, признание русского языка государствообразующим, а культуры России — уникальным наследием. Во-вторых, введение положения о самобытности культуры народов, поддержка наших соотечественников за рубежом и закрепление защиты их прав. Безусловно, я одобряю добавление пункта о защите семьи и материнства, — сказала Андреева.

Она напомнила, что индексация пенсий и социальных пособий минимум раз в год и привязка оплаты труда к прожиточному минимуму также очень важны для граждан. Андреева отметила, что ей импонирует ужесточение требований к депутатам и сенаторам, согласно которому они не должны иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках.

— Все мы поняли, насколько важно вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, как тяжело приходится врачам, если их не обеспечивают всем необходимым. Поэтому поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания я одобряю, — добавила писательница.