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Писательница Андреева отметила важность поправок о русском языке, защите семьи и здравоохранении

Ей также импонирует ужесточение требований к депутатам и сенаторам, согласно которому они не должны иметь иностранное гражданство.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Писательница Наталья Андреева отметила важность поправок в конституцию. Она обратила внимание на то, что часть из них непосредственно затрагивает её сферу интересов. Об этом сообщает агентство "Москва".

Во-первых, признание русского языка государствообразующим, а культуры России — уникальным наследием. Во-вторых, введение положения о самобытности культуры народов, поддержка наших соотечественников за рубежом и закрепление защиты их прав. Безусловно, я одобряю добавление пункта о защите семьи и материнства, — сказала Андреева.

Она напомнила, что индексация пенсий и социальных пособий минимум раз в год и привязка оплаты труда к прожиточному минимуму также очень важны для граждан. Андреева отметила, что ей импонирует ужесточение требований к депутатам и сенаторам, согласно которому они не должны иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках.

Все мы поняли, насколько важно вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь, как тяжело приходится врачам, если их не обеспечивают всем необходимым. Поэтому поправку об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания я одобряю, — добавила писательница.

Ранее в регионах Дальнего Востока рассказали о явке участников голосования по поправкам в Конституцию РФ. Отмечается, что в Приморском крае проголосовало уже около 20% избирателей. Процедура волеизъявления проходит не только на суше, но и на воде. В целом всероссийское голосование в регионе проходит без каких-либо нарушений.

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