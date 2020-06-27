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Хабриева заявила, что в случае принятия поправок конституция станет просемейной

С принятием изменений в основной закон гражданам будет гарантирована социальная поддержка.

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Видео © LIFE

В случае принятия поправок Конституция РФ станет просемейной, ориентированной на благосостояние граждан. Такое мнение высказала сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева.

Мы действительно получим адресную социальную поддержку — а это новое положение в конституции, мы получим поддержку детей — в конституции будет записано, что это приоритет государственной политики и государство создаёт условия для всестороннего развития детей. И очень важно, что провозглашается ценность традиционной семьи, — заметила она.

По её словам, обновлённый основной закон будет просемейным, чего ему так не хватает в действующей версии.

Оценивая процедуру голосования, Хабриева призналась, что решила выразить свою позицию традиционно, по месту жительства, и процесс организации мероприятия её впечатлил.

Я впечатлена организацией голосования на участке... Голосование идёт очень активно. Главное — соблюдены все требования закона и безопасности... Весь процесс занимает не более двух минут, — заметила она.

Ранее сообщалось, что общая явка на электронное голосование по поправкам в конституцию превысила 70%.

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