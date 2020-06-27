В Сети уже появился фейковый отчёт движения "Голос" о голосовании по поправкам в конституцию

Несмотря на то что всероссийское голосование по поправкам в конституцию началось только 25 июня и будет продолжаться до 1 июля включительно, в Сети уже появился фейковый доклад движения "Голос" по итогам проведения процедуры волеизъявления. Документ опубликован в телеграм-канале "Опер пишет...".

В докладе содержится информация о нарушениях, причём указаны случаи, которых на данный момент выявлено не было. Пустые места оставлены лишь для статистики. Метаданные свидетельствуют о том, что он был создан 12 июня, а в последний раз редактировался 21 июня, то есть ещё до начала голосования.

В документе есть заготовка и по инциденту с журналистом Павлом Лобковым, который заявил, что проголосовал дважды: и на своём участке, и дистанционно, что свидетельствует о подготовке этой атаки заранее. Также выяснилось, что доклад заполняют сотрудники блогера Алексея Навального, который всеми силами пытается дискредитировать российскую избирательную систему.