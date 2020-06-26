Кто подставил Павла Лобкова. Зачем партия Касьянова пытается сорвать голосование по поправкам в конституцию

Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков заявил, что проголосовал и на своём участке, и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтён только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после получения информации о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

Так как выборы в электронном формате проводятся впервые, то вполне возможны некие недоработки системы, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Насколько известно, софт достаточно защищённый и был многократно протестирован на возможные сбои. Но, как известно, лучший способ тестирования — это практика. И практика показала, что система работает неидеально. Но важно уточнить, что случай с Павлом Лобковым — единичный, а значит, система в целом работает хорошо. Мне кажется, что Павел хотел хайпануть, получить дешёвой популярности. Можно к этому по-разному относиться, скажем, что это неудачная журналистская шутка, но по факту это попытка фальсификации и, я считаю, тут двойных толкований быть не должно, — подчеркнул эксперт.

Мартынов добавил, что весьма важным является тот момент, что Павел Лобков точно знал, как нужно действовать, то есть, скорее всего, кто-то ему подсказал, где находится слабое место системы.

— Он очень сильно подставил избирательную комиссию, где ему выдали бюллетень. Насколько мне известно, штука заключалась в том, что он проголосовал онлайн и почти сразу же вошёл на участок, где ему выдали бюллетень. Видимо, для отклика требуется какое-то время, чем и воспользовался гражданин Лобков. Но сам он этого, разумеется, знать не мог, а значит, ему кто-то подсказал, кто-то подучил, впрочем, этим, по всей видимости, теперь будут заниматься правоохранительные органы, однако можно предположить, что данный инцидент будет учтён в дальнейшей работе системы, — сказал Алексей Мартынов.

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Политолог Михаил Конев считает, что в ситуации виноваты члены Партии народной свободы (ПарНаС), которые работают на избирательном участке. По его мнению, они могли умышленно подставить Павла Лобкова.

— Когда узнал об этой новости, первое, что подумал, — что в электронном голосовании есть сбой, всё-таки процедура применяется первый раз. Потом я стал натыкаться на сообщения, что другие люди, в том числе мои знакомые, тоже попытались проголосовать и ни у кого ничего не вышло. Случай с Павлом Лобковым оказался уникальным. И тут я по старой связи узнал, что на этом избирательном участке, УИК № 141, работают два бывших моих однопартийца из ПарНаС. Они могли воспользоваться тем, что известный человек под камеру идёт голосовать и умышленно не исключить его из списка избирателей. Мне кажется, что у него не было злого умысла, — объяснил Михаил Конев.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что ключевой задачей российских либералов, в том числе ПарНаС, является попытка срыва голосования, так как добиться нужных им результатов легитимным путём они не могут.

— Скорее всего, речь идёт о безалаберности тех, кто не убрал имя Лобкова из списка, отчего у него получилось проголосовать два раза. Так как ситуация пока не отработана, то ошибка вполне простительна. Вопрос стоит глубже. Наши либералы, в том числе ПарНаС, даже не скрывают, что им хотелось бы сорвать голосование. Они понимают, что им всё-таки не удастся набрать достаточное количество голосов против поправок, так как социологические опросы, даже близкие к ним, например от "Левада-центра", показывают, что большинство тех, кто будет голосовать, проголосует за. И тут у них есть два способа, как это делегитимизировать. Показать, что никто не пришёл на избирательные участки, минимизировать явку, это явно провалилось, а второй — это показать, что результаты сфальсифицированы. Вполне возможно, для этого информационного вброса и сработал Павел Лобков, — заявил эксперт.