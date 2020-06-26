Боевики разрывают Украину. Зачем олигархи запустили процесс уничтожения страны

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива полагает, что Украину уничтожают радикальные группировки, которые занимаются рэкетом и давлением не только на обычных украинцев, но и на представителей власти.

— Запущен процесс уничтожения нашей страны. Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах. Они входят в определённые организации, такие как "Национальный корпус", средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путём превращения её в актив и колонию, — приводится его высказывание на официальном сайте партии.

Политолог Александр Роджерс полагает, что искренность Ильи Кивы находится под большим вопросом, так как процессы, приведшие к нынешнему положению дел, запущены в том числе им самим.

— Кива сам неонацист, он был точно таким же сторонником Майдана, он участвовал в создании добробатов, призывал к уничтожению сепаратистов, а теперь перекрасился. Раньше он успел пофункционировать ещё и в Социалистической партии Украины. Это важно понимать, когда мы слушаем его претензии. Конечно, наличие боевиков из "батальонов смерти" на улицах страны, которые бьют по указке сверху неугодных, — объективная реальность сегодняшней фашистской Украины, — сказал эксперт.

Публицист Борис Рожин полагает, что реальное положение дел на Украине не контролируется действующей властью, а определяется по отмашке из Вашингтона, о чём прямо свидетельствует ряд аудиоматериалов.

— Теперь это уже известно точно, об этом нам свидетельствуют плёнки с записями: Украина управляется в режиме звонков из Вашингтона. То есть бороться с реальными покровителями уличных боевиков, даже если у власти появится такое желание, там не могут. Ирония в том, что Илья Кива принимал непосредственное участие в начале этого безобразия. А теперь озаботился этим вопросом. И здесь он обманывает людей своим внезапным "озарением", преследуя личные интересы и выгоду, — считает Рожин.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — конгломерат партий Юго-Востока Украины, которые были разгромлены после Майдана. По словам Рожина, это просто популисты, которые не являются реальными пророссийскими силами, но эксплуатируют чаяния людей. Разумеется, украинская власть жёстко подавляет любые реальные пророссийские устремления.

Илья Кива. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что Илья Кива опасный провокатор, который сам не понимает, что именно делает.

— Илья Кива — фрик. Он был участником Майдана, был в зоне АТО, поддерживал террористические акции против России и народных республик, а потом резко переметнулся и стал поносить своих бывших собратьев. Ведь с 2014 года об этом трубят все независимые украинские СМИ и политики. Лучше бы покаялся, что он сам превратил Украину в "колонию", в которой действует агрессивный "актив", — заметил эксперт.

Родионов добавил, что заявление Кивы пересекается с аналогичными претензиями Анатолия Шария и нескольких других политических активистов, и если допустить, что это произошло неслучайно, то вполне может быть, что это неудачная попытка приструнить уличных головорезов.

— Попытки приструнить боевиков предпринимались ещё и при Порошенко, однако, как мы видим, что-то тут изменить невозможно. Боевики же не сами по себе, это, по сути, частные армии олигархов, сформированные из выходцев из зоны АТО. Самые крупные из них подчиняются напрямую министру МВД Арсену Авакову, — считает Родионов. — Если бы Зеленский обладал рычагами и силой воли, то эта ситуация была бы изменена после появления приказа. Но, так как власти у него фактически нет, ему приходится заниматься полумерами.