Денег нет, а вы Зеленский. Чего ждёт президент Украины, намекая на обнуление долгов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail заявил, что одним из главных итогов пандемии должен стать пересмотр системы международных долгов.

— Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнётся сильнейший экономический кризис, — сказал Зеленский.

Публицист Ростислав Ищенко полагает, что экономика Украины находится в очень тяжёлом положении и как минимум нуждается в реструктуризации имеющихся долгов, о чём и сообщает Владимир Зеленский канадскому журналисту.

— Он не пытается подготовить западное общественное мнение к тому, чтобы Украине списали долги, он об этом говорит прямым текстом. Разумеется, страна не может самостоятельно оплачивать имеющийся долг, она живёт в преддефолтном состоянии, от заимствования к заимствованию. Достаточно один раз не получить кредит МВФ — и всё, Украина не сможет обслуживать уже имеющиеся долги. Но это же понятно: если Украине списать старые долги, то она тут же наберёт новых — и после списания их будет значительно труднее получать, — заявил эксперт.

Украина набрала долгов столько, что вряд ли сможет когда-либо с ними расплатиться, а обслуживание этого долга требует постоянного кредитования по линии МВФ и стран-спонсоров, полагает публицист и блогер Борис Рожин.

— Украина уже довольно давно, прикрываясь текущей повесткой, в данном случае повесткой пандемии, пытается вбрасывать мысли, что долги было бы неплохо если не списать, то хотя бы реструктуризировать. Делается это для внешней аудитории, но видно же, что он, с одной стороны, просит списать долги, а с другой — подписывает новое соглашение с МВФ, — сказал Рожин.

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Эксперт отметил, что второй важный момент интервью Зеленского — это прекращение войн.

— Люди, которые голосовали за Зеленского, они в том числе голосовали и за прекращение войны в Донбассе, которую он обещал остановить. Но мы видим, что спустя год ничего не изменилось, война как шла, так и идёт, минские договорённости Украина не собирается соблюдать. Формально у Зеленского есть вся полнота власти, но он её не реализует. И чем дальше, тем больше он выглядит как зицпредседатель, подставное лицо. Украиной руководят другие люди, поэтому его политика практически ничем не отличается от политики Петра Порошенко, — подчеркнул блогер.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что в предложении Зеленского можно разглядеть некую украинскую мечту, а также затаённую обиду на страны Запада, которые, по мнению украинцев, их бросили.

— В понимании украинцев они жертвуют своей страной во имя демократии. Они страдают от агрессии России, разумеется, они хотят не кредитов, они хотят массированной финансовой, ресурсной и технологической поддержки Запада. Они же помнят, что Запад реально помог Польше, когда списал ей долги после выхода из Варшавского договора, вот и Украина рассчитывала, что с ней поступят так же. А поступили иначе, — говорит Суздальцев. — У республики очень много ничем не подкреплённых амбиций. Например, по их мнению, прекратить войны — это значит полностью сдать Донбасс и отдать Крым, украинские политики искренне говорят, что он к ним уйдёт в самое ближайшее время. При этом они же рассуждают о том, как Крым сидит без днепровской воды и на коленях просит избавить его от жажды.

Также эксперт напомнил, что предыдущий транш 1,7 млрд долларов ждали в конце мая. И то, что его так задержали, стало катастрофой, бюджет не мог платить пенсии и зарплаты государственным служащим. А денег взять неоткуда, налоговая система работает безобразно, примерно ⅓ прибыли находится в тени. При этом в фонде деньги им дают не на развитие, а просто чтобы не умереть с голода, и заставляют воевать с ополченцами.