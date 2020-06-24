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Денег нет, а вы Зеленский. Чего ждёт президент Украины, намекая на обнуление долгов

По мнению экспертов, украинский политический класс сильно обижен на страны Европы, так как, по мнению самих украинцев, Европа обязана помогать Украине в обмен на её "непримиримую борьбу с российской агрессией"

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Фото © ТАСС / Иван Николаев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail заявил, что одним из главных итогов пандемии должен стать пересмотр системы международных долгов.

Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов. Сейчас всем странам будет очень трудно, если мы этого не сделаем. И по всему миру начнётся сильнейший экономический кризис, — сказал Зеленский.

Публицист Ростислав Ищенко полагает, что экономика Украины находится в очень тяжёлом положении и как минимум нуждается в реструктуризации имеющихся долгов, о чём и сообщает Владимир Зеленский канадскому журналисту.

Он не пытается подготовить западное общественное мнение к тому, чтобы Украине списали долги, он об этом говорит прямым текстом. Разумеется, страна не может самостоятельно оплачивать имеющийся долг, она живёт в преддефолтном состоянии, от заимствования к заимствованию. Достаточно один раз не получить кредит МВФ — и всё, Украина не сможет обслуживать уже имеющиеся долги. Но это же понятно: если Украине списать старые долги, то она тут же наберёт новых — и после списания их будет значительно труднее получать, — заявил эксперт.

Украина набрала долгов столько, что вряд ли сможет когда-либо с ними расплатиться, а обслуживание этого долга требует постоянного кредитования по линии МВФ и стран-спонсоров, полагает публицист и блогер Борис Рожин.

Украина уже довольно давно, прикрываясь текущей повесткой, в данном случае повесткой пандемии, пытается вбрасывать мысли, что долги было бы неплохо если не списать, то хотя бы реструктуризировать. Делается это для внешней аудитории, но видно же, что он, с одной стороны, просит списать долги, а с другой — подписывает новое соглашение с МВФ, — сказал Рожин.

Фото © Getty Images

Эксперт отметил, что второй важный момент интервью Зеленского — это прекращение войн.

Люди, которые голосовали за Зеленского, они в том числе голосовали и за прекращение войны в Донбассе, которую он обещал остановить. Но мы видим, что спустя год ничего не изменилось, война как шла, так и идёт, минские договорённости Украина не собирается соблюдать. Формально у Зеленского есть вся полнота власти, но он её не реализует. И чем дальше, тем больше он выглядит как зицпредседатель, подставное лицо. Украиной руководят другие люди, поэтому его политика практически ничем не отличается от политики Петра Порошенко, — подчеркнул блогер.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что в предложении Зеленского можно разглядеть некую украинскую мечту, а также затаённую обиду на страны Запада, которые, по мнению украинцев, их бросили.

В понимании украинцев они жертвуют своей страной во имя демократии. Они страдают от агрессии России, разумеется, они хотят не кредитов, они хотят массированной финансовой, ресурсной и технологической поддержки Запада. Они же помнят, что Запад реально помог Польше, когда списал ей долги после выхода из Варшавского договора, вот и Украина рассчитывала, что с ней поступят так же. А поступили иначе, — говорит Суздальцев. — У республики очень много ничем не подкреплённых амбиций. Например, по их мнению, прекратить войны — это значит полностью сдать Донбасс и отдать Крым, украинские политики искренне говорят, что он к ним уйдёт в самое ближайшее время. При этом они же рассуждают о том, как Крым сидит без днепровской воды и на коленях просит избавить его от жажды.

Также эксперт напомнил, что предыдущий транш 1,7 млрд долларов ждали в конце мая. И то, что его так задержали, стало катастрофой, бюджет не мог платить пенсии и зарплаты государственным служащим. А денег взять неоткуда, налоговая система работает безобразно, примерно ⅓ прибыли находится в тени. При этом в фонде деньги им дают не на развитие, а просто чтобы не умереть с голода, и заставляют воевать с ополченцами.

Напомним, что крупные экономические проблемы на Украине начались после событий 2014 года, когда в результате организованного государственного переворота (Майдана) к власти на Украине пришли сторонники "Европейского пути". В результате этих действий Украина лишилась денег, связанных с Россией, не приобрела аналогичных финансовых рынков в странах Европы, а также утратила возможность влиять на олигархов, которые и стали главными выгодоприобретателями государственного переворота.

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