"Мы должны понимать, что после себя оставляем". Глава Башкирии с женой проголосовал по поправкам в конституцию — видео

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Руководитель региона вместе с женой отдал свой голос на избирательном участке в здании Государственного концертного зала "Башкортостан".

— На самом деле мы выбираем будущее — спокойное, поступательное развитие. Конституция должна отражать происходящие изменения. Этот документ не должен быть мёртворождённым, данным раз и навсегда. Меняются жизнь, общество. Меняются международные отношения и роль России в этом поле. Поэтому возникла необходимость и законодательных изменений. Они довольно своевременны, — пояснил Хабиров.

По словам главы республики, для него конституция — это спокойствие и понимание перспектив развития.

— У многих из нас есть дети, внуки, и мы должны понимать, что оставляем после себя. Это осознание и понимание того, каким станет наше будущее, — резюмировал он.