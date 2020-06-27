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Главы Тюменской области, Дагестана и КБР проголосовали по поправкам

По словам губернатора Моора, в предложенных изменениях в конституцию любой гражданин найдёт то, которое близко ему самому.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Республики Дагестан Владимир Васильев и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию.

Моор посетил избирательный участок вместе с супругой. Он отметил, что предложенные поправки в основной закон определяют направление развития страны на многие десятилетия.

Любой человек найдёт среди поправок ту, которая ему близка, — цитирует губернатора Ura.ru.

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил свою гражданскую позицию на одном из избирательных участков в Махачкале. Он назвал обстановку в республике "стабильной, рабочей", отметив, что ему не поступало докладов о каких-либо сложностях в выборном процессе.

В Нальчике участие в голосовании по поправкам принял глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Считаю, что каждый гражданин страны должен понимать свою сопричастность в принятии судьбоносных решений для страны, сегодня это право предоставлено, и мы его должны реализовать в полной мере, — цитирует Кокова РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее по поправкам в конституцию проголосовал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

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