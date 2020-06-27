Главы Тюменской области, Дагестана и КБР проголосовали по поправкам

Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Республики Дагестан Владимир Васильев и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию.

Моор посетил избирательный участок вместе с супругой. Он отметил, что предложенные поправки в основной закон определяют направление развития страны на многие десятилетия.

— Любой человек найдёт среди поправок ту, которая ему близка, — цитирует губернатора Ura.ru.

Глава Дагестана Владимир Васильев выразил свою гражданскую позицию на одном из избирательных участков в Махачкале. Он назвал обстановку в республике "стабильной, рабочей", отметив, что ему не поступало докладов о каких-либо сложностях в выборном процессе.

В Нальчике участие в голосовании по поправкам принял глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

— Считаю, что каждый гражданин страны должен понимать свою сопричастность в принятии судьбоносных решений для страны, сегодня это право предоставлено, и мы его должны реализовать в полной мере, — цитирует Кокова РИА "Кабардино-Балкария".