Бокерия: Принятие поправок гарантирует получение качественной медицинской помощи

Принятие поправок в конституцию гарантирует россиянам своевременное получение высококвалифицированной медицинской помощи, заявил академик РАН, президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Лео Бокерия.

Он объяснил, что раньше государство начисляло медучреждениям определённую сумму, которая тратилась на оплату лечения граждан, однако с введением медицинского страхования каждого пациента начисление средств стали осуществлять иначе. Теперь при расчёте учитывается то, какая помощь была оказана. В зависимости от этого выплачиваются разные суммы, указанные в нормативах.

Это породило тревожную тенденцию.

— Получилось так, что один федеральный округ, область не хочет, чтобы пациент лечился в другой области, потому что деньги уходят в другую часть. Это вопрос очень серьёзный, это только на вид кажется, что просто так, потому что огромное количество людей не могут попасть в федеральные центры, — уточнил он.

Академик РАН заметил, что изменения, которые могут войти в основной закон страны, изменят положение дел в этой области и будут служить гарантией того, что человек получит необходимую помощь, когда она ему понадобится.

— Ежели человек не получает направление на лечение, куда ему реально надо, то это нарушение его конституционных прав. Соответственно, люди, которые этого не сделали, за это отвечают. Надо, чтобы наши граждане знали об этой статье конституции, — подчеркнул врач.