Главы ЯНАО и Карачаево-Черкесии проголосовали по поправкам в конституцию

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом Лайфу сообщили в их пресс-службах.

— Пришёл сегодня вместе с детьми, потому что считаю важным, чтобы они тоже почувствовали свою причастность к историческому событию. Ведь сегодня, голосуя за поправки, мы отдаём свои голоса за стабильное и защищённое будущее наших детей, следующих поколений, — сообщил Темрезов.

Он выразил уверенность в том, что новая редакция основного закона страны соответствует большому пути, который прошла Россия в политической, экономической и социальной сфере.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Видео предоставлено Лайфу

В свою очередь губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приехал на избирательный участок № 1006 в Салехарде, где также выразил своё мнение о внесении поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что все требования безопасности на участке соблюдаются, что позволяет исключить любую возможность заражения коронавирусом при голосовании.

— Здорово, что северяне сплочённо и ответственно подходят к этому важному в историческом смысле событию. Поэтому тех, кто ещё не успел это сделать, прошу найти время, есть ещё несколько дней, выходные — сегодня и завтра, в среду будет выходной день, поэтому времени предостаточно, чтобы ответственно подойти к этому событию, — сказал он.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Видео предоставлено Лайфу