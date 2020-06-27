Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Главы ЯНАО и Карачаево-Черкесии проголосовали по поправкам в конституцию

Они призвали сограждан тоже сделать свой выбор.

50

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом Лайфу сообщили в их пресс-службах.

Пришёл сегодня вместе с детьми, потому что считаю важным, чтобы они тоже почувствовали свою причастность к историческому событию. Ведь сегодня, голосуя за поправки, мы отдаём свои голоса за стабильное и защищённое будущее наших детей, следующих поколений, — сообщил Темрезов.

Он выразил уверенность в том, что новая редакция основного закона страны соответствует большому пути, который прошла Россия в политической, экономической и социальной сфере.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Видео предоставлено Лайфу

В свою очередь губернатор Ямала Дмитрий Артюхов приехал на избирательный участок № 1006 в Салехарде, где также выразил своё мнение о внесении поправок в Конституцию РФ. Он отметил, что все требования безопасности на участке соблюдаются, что позволяет исключить любую возможность заражения коронавирусом при голосовании.

Здорово, что северяне сплочённо и ответственно подходят к этому важному в историческом смысле событию. Поэтому тех, кто ещё не успел это сделать, прошу найти время, есть ещё несколько дней, выходные — сегодня и завтра, в среду будет выходной день, поэтому времени предостаточно, чтобы ответственно подойти к этому событию, — сказал он.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Видео предоставлено Лайфу

Ранее по поправкам в конституцию проголосовал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Выбор редакции

Loading...