Врио главы Архангельской области проголосовал по поправкам в конституцию — видео

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Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский проголосовал по поправкам к конституции и объяснил, почему поддерживает предлагаемые изменения в основной закон страны.

По его словам, приехать на участок и сделать свой выбор "принципиально важно". Он считает, что поправки затрагивают серию вопросов, важных и с социальной, и с политической точки зрения. Кроме того, в них поднимается тема национальной безопасности.

— За последние десятилетия серьёзно изменились и страна, и экономика, и политическая система стала более зрелой, поэтому основополагающий документ, по которому мы все живём, должен соответствовать этим изменениям, — добавил Цыбульский.

Комментируя организацию мероприятия в условиях ситуации с CoViD-19, он заметил, что процесс выстроен достаточно чётко, всем гражданам раздают средства индивидуальной защиты, что гарантирует их безопасность. К работе избирательной комиссии никаких нареканий у него не возникло.

— Как видите, мы буквально в течение нескольких минут смогли под вашим пристальным вниманием исполнить свой гражданский долг и проголосовать, — сказал врио губернатора.