В Москве второй день голосования по поправкам прошёл без нарушений

Второй день голосования по поправкам к конституции прошёл в российской столице без нарушений. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, передаёт ТАСС .

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Все участки будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.