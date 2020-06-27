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В Москве второй день голосования по поправкам прошёл без нарушений

Обстановка на избирательных участках спокойная, рабочая.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Второй день голосования по поправкам к конституции прошёл в российской столице без нарушений. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, передаёт ТАСС.

Никаких происшествий, стоящих внимания, не происходит, — заявил собеседник агентства.

По словам Реута, голосование в Москве проходит в штатном режиме, "в спокойной рабочей обстановке".

Напомним, 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Все участки будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.

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