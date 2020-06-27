Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Из загса — на участок. Жители Кемерова расписались и сразу поехали голосовать — видео

Комментируя своё решение, они заявили, что это "важно для их семьи и будущих детей".

33

Видео © LIFE

Россияне Валерий и Валерия Федоренко расписались в загсе Ленинского района Кемерова и сразу же отправились на избирательный участок, чтобы проголосовать за поправки в конституцию. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

Приехав на участок сразу после торжественной регистрации, молодожёны надели маски и перчатки, чтобы безопасно выразить свою позицию по предлагаемым изменениям в основной закон страны.

Комментируя своё решение, они заявили, что заботятся о своём будущем.

Это очень важно для нашей будущей семьи, для будущего наших детей. Мы считаем, что нужно голосовать за поправки, — сказали новоиспечённые муж и жена.

Ранее сообщалось, что общая явка на электронное голосование по поправкам в конституцию превысила 70%.

Выбор редакции

Loading...