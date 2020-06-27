Из загса — на участок. Жители Кемерова расписались и сразу поехали голосовать — видео

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Россияне Валерий и Валерия Федоренко расписались в загсе Ленинского района Кемерова и сразу же отправились на избирательный участок, чтобы проголосовать за поправки в конституцию. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

Приехав на участок сразу после торжественной регистрации, молодожёны надели маски и перчатки, чтобы безопасно выразить свою позицию по предлагаемым изменениям в основной закон страны.

Комментируя своё решение, они заявили, что заботятся о своём будущем.

— Это очень важно для нашей будущей семьи, для будущего наших детей. Мы считаем, что нужно голосовать за поправки, — сказали новоиспечённые муж и жена.