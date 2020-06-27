Более 500 тысяч наблюдателей зарегистрировано на голосовании по поправкам в конституцию

Общественная палата РФ совместно с региональными общественными палатами зарегистрировала более полумиллиона наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

— На данный момент уже зарегистрировано более 500 тысяч наблюдателей за общероссийским голосованием , — отметила Памфилова.

Напомним, 25 июня в России стартовало всероссийское голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии.