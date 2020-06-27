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Более 500 тысяч наблюдателей зарегистрировано на голосовании по поправкам в конституцию

Оно стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

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Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Общественная палата РФ совместно с региональными общественными палатами зарегистрировала более полумиллиона наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

На данный момент уже зарегистрировано более 500 тысяч наблюдателей за общероссийским голосованием, — отметила Памфилова.

Напомним, 25 июня в России стартовало всероссийское голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии.

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