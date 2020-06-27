Более 254 тысяч москвичей победили в новом розыгрыше программы "Миллион призов"

В рамках программы "Миллион призов", запущенной в Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ, состоялся новый розыгрыш. Победителями стали ещё 254 179 человек.
Как информирует сайт mos.ru, люди, приходящие на избирательные участки, получают сертификаты с уникальным номером, по которому надо зарегистрироваться в программе и получить выигрыш — призы номиналом от одной до четырёх тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить в ресторанах и торговых сетях или направить на благотворительность.
Всего москвичи получили уже 644 520 выигрышных кодов. Голосующие дистанционно получают коды в виде сообщений на мобильный телефон. Розыгрыш баллов продлится до 2 июля.