Более 254 тысяч москвичей победили в новом розыгрыше программы "Миллион призов"

В рамках программы "Миллион призов", запущенной в Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ, состоялся новый розыгрыш. Победителями стали ещё 254 179 человек.

Как информирует сайт mos.ru, люди, приходящие на избирательные участки, получают сертификаты с уникальным номером, по которому надо зарегистрироваться в программе и получить выигрыш — призы номиналом от одной до четырёх тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Их можно потратить в ресторанах и торговых сетях или направить на благотворительность.