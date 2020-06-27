В "Совете матерей" объяснили важность поправки о закреплении понятия семьи

Эксперт ОНФ, председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая отметила, что очень важно закрепить в Конституции РФ понятие семьи. По её словам, следует вспомнить, что семья в России — это тесное общение нескольких поколений.
— Что такое традиционная семья? Это когда есть мама и папа, у которых рождаются дети. Если это будет другая схема, когда две мамы, два папы, то дети в таком браке рождаться не могут. А значит, из той демографической ямы, в которой, к сожалению, мы находимся в связи с тем, что когда-то в 90-е было рождено мало тех, кто должен рожать детей сейчас, мы никогда не выйдем, — сказала Лайфу Буцкая.
Она подчеркнула, что закрепление понятия семьи в основном законе страны пойдёт гражданам только на пользу.
Напомним, ранее член центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина подчеркнула, что после голосования за поправки в конституцию становится спокойнее за будущее своей семьи и детей. Она также обратила внимание на то, что предлагаемые поправки предусматривают заботу о пожилых нетрудоспособных гражданах.