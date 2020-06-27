Глава Ленобласти проголосовал за поправки к конституции — видео

Глава Ленобласти Александр Дрозденко вместе со старшей дочерью и её мужем приехал на избирательный участок № 131 в деревню Лупполово, чтобы проголосовать по поправкам в конституцию. Лайф публикует кадры с места событий.

Он рассказал, что решил выразить свою позицию по важному вопросу в субботу, поскольку его рабочие дни проходят в режиме 24/7. На место он прибыл со своими маской и перчатками, а потому отказался от набора защитных средств, который ему предложили.