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Глава Ленобласти проголосовал за поправки к конституции — видео

На место он прибыл со своими маской и перчатками, а потому отказался от предложенного набора защитных средств.

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Видео © LIFE

Глава Ленобласти Александр Дрозденко вместе со старшей дочерью и её мужем приехал на избирательный участок № 131 в деревню Лупполово, чтобы проголосовать по поправкам в конституцию. Лайф публикует кадры с места событий.

Он рассказал, что решил выразить свою позицию по важному вопросу в субботу, поскольку его рабочие дни проходят в режиме 24/7. На место он прибыл со своими маской и перчатками, а потому отказался от набора защитных средств, который ему предложили.

Ранее сообщалось, что на голосовании по поправкам в основной закон страны зарегистрировано более 500 тысяч наблюдателей.

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