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Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" отметила важность поправки о сохранении исторической памяти

Придя на всероссийское голосование, Елена Морозова отметила, что это её гражданский долг.

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Видео © LIFE

Директор государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова рассказала, что считает важными все предлагаемые поправки в конституцию, однако в связи со своей профессиональной деятельностью выделяет те, которые касаются истории России.

Я не могла не прийти на голосование, потому что я хочу поддержать нашего президента и отдать свой голос за поправки в конституцию. Во-первых, это мой гражданский долг. А во-вторых, вся моя трудовая деятельность сопряжена с тем, что сохраняет историческую память. И, конечно, все те поправки, которые имеют непосредственное отношение и к моей трудовой деятельности, и к жизни моих близких, а также истории, мне родны, — сказала Лайфу Морозова.

Она также отметила, что поддерживает предлагаемую поправку в основной закон страны о нерушимости государства.

Напомним, ранее в "Совете матерей" объяснили важность поправки в конституцию о закреплении понятия семьи. Председатель правления общероссийской общественной организации Татьяна Буцкая отметила, что сейчас Россия находится в демографической яме.

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