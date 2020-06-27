Видео © LIFE
Директор государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова рассказала, что считает важными все предлагаемые поправки в конституцию, однако в связи со своей профессиональной деятельностью выделяет те, которые касаются истории России.
— Я не могла не прийти на голосование, потому что я хочу поддержать нашего президента и отдать свой голос за поправки в конституцию. Во-первых, это мой гражданский долг. А во-вторых, вся моя трудовая деятельность сопряжена с тем, что сохраняет историческую память. И, конечно, все те поправки, которые имеют непосредственное отношение и к моей трудовой деятельности, и к жизни моих близких, а также истории, мне родны, — сказала Лайфу Морозова.
Она также отметила, что поддерживает предлагаемую поправку в основной закон страны о нерушимости государства.
Напомним, ранее в "Совете матерей" объяснили важность поправки в конституцию о закреплении понятия семьи. Председатель правления общероссийской общественной организации Татьяна Буцкая отметила, что сейчас Россия находится в демографической яме.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Главы Тюменской области, Дагестана и КБР проголосовали по поправкам
сегодня в 13:56
Бокерия: Принятие поправок гарантирует получение качественной медицинской помощи
сегодня в 13:27
Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" отметила важность поправки о сохранении исторической памяти
сегодня в 13:10