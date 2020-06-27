Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" отметила важность поправки о сохранении исторической памяти

— Я не могла не прийти на голосование, потому что я хочу поддержать нашего президента и отдать свой голос за поправки в конституцию. Во-первых, это мой гражданский долг. А во-вторых, вся моя трудовая деятельность сопряжена с тем, что сохраняет историческую память. И, конечно, все те поправки, которые имеют непосредственное отношение и к моей трудовой деятельности, и к жизни моих близких, а также истории, мне родны, — сказала Лайфу Морозова.