От безопасности до туалетов за шторкой. Роскосмос назвал недостатки Crew Dragon

Специалисты Роскосмоса назвали некоторые недостатки пилотируемого корабля Crew Dragon производства компании SpaceX Илона Маска. В их числе конструкция корабля и размещение двигателей за стенкой кабины, свидетельствует материал в журнале Роскосмоса "Русский космос".

— Вызывает тревогу размещение жидкостных двигателей огромной тяги интегрированной двигательной установки системы аварийного спасения прямо за стенкой кабины, — отмечается в статье.

Ряд специалистов подвергли сомнению безопасность соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива, которые подаются под давлением в двигатели системы аварийного спасения.

Также в материале говорится об отсутствии в американском корабле нормального туалета — вместо него там уборная за символической ширмой, при том что объём кабины сам по себе невелик.

В статье, впрочем, отмечается, что Crew Dragon надёжнее и дешевле, чем использовавшиеся до 2011 года в США шаттлы. Кроме того, у тех было две катастрофы, в которых погибло 14 астронавтов, а Crew Dragon обеспечивает спасение экипажа при аварии на любом участке выведения на орбиту.