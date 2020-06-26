Единственная женщина-космонавт в российском отряде может полететь в космос осенью 2022 года

Анна Кикина, являющаяся единственной женщиной в отряде космонавтов "Роскосмоса", может полететь на орбиту через два года. Об этом заявил командир отряда, космонавт Олег Кононенко.

— Если ничего не поменяется, если всё будет хорошо, потому что у нас много если, то Анна, вероятно, полетит осенью 2022 года вместе со мной, а Николай [Чуб] раньше — весной 2022 года, — сообщил Кононенко в эфире программы "Вечерний Ургант".

Последний раз российская женщина-космонавт была в орбитальной командировке с сентября 2014 по март 2015 года — это была Елена Серова, она стала первой россиянкой на Международной космической станции и только четвёртой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и РФ. До неё женщина из России побывала в космосе в 1997 году — полёт на орбиту на борту американского шаттла "Атлантис" выполнила Елена Кондакова.

Анна Кикина и Николай Чуб стали членами отряда в 2012 году.