В Сочи спасатели вытащили из моря тонущий воздушный шар вместе с пилотом — видео

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В Сочи спасатели эвакуировали на берег воздушный шар, севший в Чёрном море в трёх километрах от берега. Об инциденте рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Фото © МЧС РФ 1 / 2

Как уточняется, сообщение о происшествии поступило утром 26 июня. По предварительным данным, шар приземлился в море напротив посёлка Головинка, на расстоянии трёх километров от берега. В корзине был один человек, горючее у него заканчивалось, вдобавок налетел сильный ветер, и шар понесло в направлении посёлка Лазаревское.

Спасатели приплыли к месту происшествия на катере и вытащили из воды пилота, которым оказался 35-летний житель Адлера. Вместе с ним сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО вытащили и отбуксировали к берегу оболочку и прицепную кабину шара.

Спасённый мужчина рассказал, что до этого катал на шаре влюблённых туристов, однако в ходе романтического путешествия ветер усилился и он пересадил пару на катер, а сам попытался справиться со стихией. Через какое-то время он понял, что ветер слишком сильный, и вызвал на место сотрудников МЧС.