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Путин поддержал идею учредить международную волонтёрскую премию "Мы вместе"

Также глава государства оценил предложение назвать улицы в честь медиков.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин поддержал идею учредить международную волонтёрскую премию "Мы вместе" за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса. С инициативой выступила координатор международной программы "Волонтёры мира" Ассоциации волонтёрских центров Диана Джалалова.

Мне кажется, очень хорошая идея — поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны РФ, определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере, — сказал Путин во время встречи с участниками движения #МыВместе.

Глава РФ поблагодарил за идею и подчеркнул, что она будет проработана и реализована.

Также во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи Владимир Путин оценил предложение волонтёра из Дагестана назвать улицы в разных городах в честь медиков. По словам президента РФ, оно будет реализовано.

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