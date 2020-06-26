Президент России Владимир Путин поддержал идею учредить международную волонтёрскую премию "Мы вместе" за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса. С инициативой выступила координатор международной программы "Волонтёры мира" Ассоциации волонтёрских центров Диана Джалалова.

— Мне кажется, очень хорошая идея — поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны РФ, определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере, — сказал Путин во время встречи с участниками движения #МыВместе.

Глава РФ поблагодарил за идею и подчеркнул, что она будет проработана и реализована.