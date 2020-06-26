iPhone сообщит, что недалеко от вас находится маньяк

В обновлённой iOS 14 появилась функция распознавания окружающих звуков. Нововведение заметил американский техноблогер Маркес Браунли.
С этой функцией iPhone оповестит вас о звонке в дверь или пожарной сигнализации с помощью уведомления. Сам Браунли заметил, что устройство несколько раз сообщило ему о том, что в доме течёт вода.
Это поможет вам, если вы в наушниках и не слышите окружающие звуки. Кроме того, функция будет полезна для людей с нарушением слуха.
Пользователи начали шутить на эту тему. Один из комментаторов допустил, что iPhone сообщит о "криках или смехе маньяка" недалеко от вас.
iOS 14 была представлена на WWDC 2020. Она получила целый ряд заметных нововведений. Но есть и другие — незаметные, но важные. Например, теперь устройством можно управлять с помощью двойного тапа по спинке корпуса.