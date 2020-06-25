Как флагман Samsung сравнять с бюджетным Xiaomi. В корейских смартфонах появилась реклама, и ее не убрать

Пользователи жалуются, что дорогие смартфоны бренда присылают им рекламные уведомления. Это не бюджетные китайские устройства, а флагманы за $1000 и дороже. В недорогих устройствах так компании окупают их производство, а для чего реклама здесь?

Летом этого года пользователи Samsung снова начали жаловаться на рекламные уведомления. Одним из них стал инсайдер Макс Вайнбах. Он выложил скриншот с уведомлением от приложения для бесконтактных платежей Samsung Pay — оно сообщало о розыгрыше смартфона S20.

Да, вы правильно всё поняли. Стоковое приложение компании, то есть сама компания, рассылает спам о своей же продукции. То есть беспроигрышный вариант — отправлять его тем людям, которые от тебя никуда не денутся.

Are you kidding me... pic.twitter.com/hRV0aU9B3H — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

Кроме того, у Вайнбаха были отключены рекламные уведомления. И, несмотря на это, по его словам, ему пришёл пуш с розыгрышем Galaxy S20.

Это не единственный случай, когда корейцы рассылают спам с помощью фирменных приложений. Летом прошлого года пользователей их смартфонов атаковала реклама Galaxy Note 10 — её рассылали через Bixby и то же Samsung Pay. Уведомления приходили даже на флагманский Galaxy Note 9.

Check this out. Did you know the Note 10 is at AT&T? Verizon? T-Mobile? pic.twitter.com/36GhYGA4Zn — Jeff Springer (@jspring86az) August 10, 2019

Причём устранить их было труднее обычного. Один из способов отключить уведомления от конкретного приложения следующий: удерживаете палец на уведомлении и нажимаете кнопку "Отключить". С Bixby это невозможно.

И, кажется, компания считает это нормой. На сайте Samsung есть страница с описанием политики конфиденциальности при рассылке рекламы. Причём это персонализированная реклама, основанная на ваших личных данных.

Как отключить рекламу?

Компания всё же теоретически предлагает опцию отключения рекламы на своих устройствах. Вот как это сделать:

Отказываемся от получения рекламных уведомлений. Откройте приложение Galaxy Store, пройдите по: иконка настроек в правом верхнем углу —> Настройки —> Уведомления —> выключите "Настройка получения рекламных материалов".

Второй способ отключить рекламу во всех приложениях: Настройки —> Основные и отключите рекламную информацию.

Отключаем персонализированную рекламу (на основе личных данных). Пройдите по: Настройки —> Google —> Реклама и выберите "Отключить персонализацию рекламы".

В чём проблема Samsung Pay?

Приложение для бесконтактных платежей — отдельная тема. Пуш-уведомления — не единственный способ доставки рекламы до пользователя, в её интерфейс также встроены баннеры.

Samsung Pay, спасибо тебе большое, что ты напоминаешь мне, что в мире существует предзаказ на ЭТО, а у меня денег нет ни на что...

Подарите мне эти наушники плиз 🥺

Про телефон я вообще молчу 🤧😭 pic.twitter.com/yFLsGvw9Sz — Still nothing🐀 (@Sugamarrymepls) June 19, 2020

Это альтернатива Google Pay, и у неё свои плюсы. Во-первых, с этим приложением смартфоны работают даже со старыми терминалами, не предназначенными для бесконтактных платежей. Во-вторых, процесс оплаты проходит по принципу Apple Pay — каждую транзакцию нужно подтвердить биометрическими данными или паролем. В отличие от Google Pay, где нужно просто поднести разблокированное устройство к терминалу. Таким образом деньги можно похитить, внезапно приложив терминал к девайсу.

В общем, приложение хорошее, но его интерфейс чудовищен. И Samsung, видимо, это устраивает.

Возможно, рекламы в Samsung станет больше

Летом этого года также стало известно, что Samsung рассматривает вариант внедрения рекламы в прошивку One UI и стоковые приложения. Об этом также сообщил инсайдер Макс Вайнбах, известный точными прогнозами как раз по "корейцам".

Apps with ads: Phone, Music, Weather, Galaxy Apps, Bixby, Samsung Health, Samsung Pay, and probably more I'm missing. How many ads should there be in any app on a $1980 phone? 0. There should be 0 ads in any stock apps.



Fucking Samsung, man. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 8, 2020

По его информации, список приложений, в которые будет добавлена реклама, будет следующим: Music, Weather, Galaxy Apps, Bixby, Samsung Health, Samsung Pay. Возможно, их окажется больше.

Что не так с рекламой Samsung?

Лучше всего ситуацию описывают слова того же Макса Вайнбаха: "Сколько рекламы должно быть в любом приложении на смартфоне за $1980? Ноль. В любых стоковых приложениях должно быть ноль объявлений".

Рекламу в устройства также интегрирует Xiaomi. И здесь важно, как и почему она это делает.

Реклама в смартфонах компании — способ компенсировать убытки при производстве, потому что она это делает в минус, чтобы предложить пользователю наиболее выгодные характеристики за минимально возможную цену. Посмотрите на ассортимент компании за последние два года. Из всех моделей только три модели стоят дороже 30 тыс. руб.

Зимой прошлого года вышел Redmi Note 7, перевернувший игру в бюджетном сегменте. Он предложил нестыдную камеру, экран IPS с разрешением Full HD+ и разъём USB-C. В России он продавался по цене от 14 990 руб. Представитель Xiaomi заявил, что устройство убыточное, несмотря на тот факт, что один миллион экземпляров был раскуплен уже в первые дни продаж в Китае.

Кроме того, Xiaomi открыто говорит, что интегрирует рекламу в свои устройства и что это один из способов развить собственные приложения. В этом случае к компании не может быть претензий — она открыто говорит, что ставит рекламу, и объясняет почему.

Другое дело — Samsung. В прошлом году компания выпустила пять флагманов (Galaxy S10, S10+, S10e, Note 10, Note 10+), в этом — три, летом будет ещё как минимум два. Очевидно, что Samsung не работает в минус. У Galaxy S10+, как мы выяснили, наценка составляет 138%. Кроме того, в отличие от Xiaomi, она не объяснила, для чего встраивается реклама. Китайская компания взамен даёт более качественное аппаратное обеспечение, а что дают корейцы?