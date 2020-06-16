Вот почему ваш интернет медленный. 9 фактов о Wi-Fi, о которых нужно знать

Связь — сфера, вокруг которой обитает больше всего мифов. Опасно ли излучение от роутеров и вышек, почему интернет медленный, можно ли пользоваться публичными сетями — на эти вопросы до сих пор не все смогут чётко ответить. Разбираем самые популярные суждения и определяем, что миф, а что правда.

Миф: слабый сигнал сети вдали от источника Wi-Fi — это нормально

Учёный Эрманно Пьетроземоли из Венесуэлы купил две направленные антенны за 30 долларов, расставил их на расстоянии 382 км друг от друга и создал между ними соединение по Wi-Fi со скоростью 3 мбит/c, высокой для такого расстояния.

Кейс Пьетроземоли учит тому, что слабый сигнал интернета в отдельном участке квартиры — проблема роутера, а не технологии. Если испытываете подобную проблему, купите более качественный роутер или усилитесь сигнала.

Миф: Wi-Fi вреден для здоровья

Из серии "смартфон нельзя держать возле головы из-за излучения", "вышки 5G убивают". Давайте ещё раз развеем самый популярный и обожаемый конспирологами миф. Да, радиоволны могут нанести урон здоровью, но их источник должен работать с высокой мощностью, а это значение строго контролируется.

В каждой стране есть свои стандарты мощности вышек сотовой связи и роутеров. На своём вы точно увидите метку "страна", она добавлена именно для указания максимального значения мощности. Перед выходом оборудование тестируется, проходит сертификацию, а безопасность его работы с указанными параметрами доказана учёными.

Миф: сотовая связь мешает работе Wi-Fi

Логика в этом заблуждении такова: 3G и LTE работают в частоте 2 ГГц, а значит, они будут мешать роутеру, работающему в 2,4 ГГц.

На деле это не так. Между непересекающимися каналами Wi-Fi 1 и 6 разница в пару десятков мегагерц, а ближайший используемый сотовый диапазон — это LTE band 7, работающий на частотах 2.6 ГГц. Для сетей этого расстояния достаточно, чтобы работать, не мешая друг другу.

Миф подкрепляет факт, что в квартирах сигнал LTE ослабевает и страницы начинают грузиться медленнее. Правда, на это влияет множество факторов: возможная установка глушилок в доме, особенности самой застройки и даже материал, из которого построен дом. Прежде всего, сигнал глушат стены дома — у бетона высокий потенциал создания помех, если верить сайту службы поддержки Apple.

Миф: скрытие сети Wi-Fi защитит её от взлома

Суть: если вы скроете название своей сети, её не взломают. Это не так. Вычислить домашнюю сеть несложно, потому что каналов Wi-Fi не так много. Для защиты нужно принять другие меры.

Миф: если я использую платную точку доступа, я в большей безопасности, чем если бы пользовался бесплатной

Если вы доплачиваете, это не значит, что вы получаете условия лучше. Всё зависит от того, зашифрована ли точка доступа. Если нет, хакеры без труда получат доступ к вашим данным. А платные сети стабильно предлагают незашифрованную сеть.

Перед подключением к сети убедитесь, что она защищена. Есть три типа шифрования: WEP, WPA и WPA2, WPS/QSS. OPEN — значит, сеть открыта и доверять ей данные не стоит.

Правда: пользоваться публичными сетями опасно

Администраторы точки могут не следить за состоянием роутера. Делают они это или нет, проверить невозможно. Злоумышленники могут взломать его и заразить вредоносным программным обеспечением, а оно уже распространится по подключенным устройствам и соберёт ваши данные: пароли, банковские карты — или начнёт вести запись экрана.

Подключаться к крупным публичным сетям не рекомендуется в принципе, а если и делаете это, то только при необходимости. Если пользуетесь ими, то открывайте только сайты с защищённым протоколом https.

Правда: чем больше устройств подключено, тем ниже скорость сигнала

Если вы выходите в Интернет с нескольких устройств, скорость между ними делится. Соответственно, чем больше девайсов используется, тем ниже будет скорость соединения. А значит, веб-страницы, фото и видео будут загружаться медленно.

Чтобы избежать проблем, выбирайте тариф в соответствии с количеством используемых устройств. Чем их больше, тем выше скорость.

Правда: чем больше у роутера антенн, тем он лучше

Скорость беспроводного интернета действительно зависит от количества антенн в роутере: чем их больше, тем обмен данными будет быстрее.

Но! Количество антенн не единственное, что влияет на скорость передачи данных. Зона покрытия, диапазоны частот (их должно быть два — 2,4 ГГц и 5 ГГц), отсутствие помех от бытовых приборов — всё это тоже влияет на качество сигнала.

Правда: микроволновая печь ухудшит сигнал, если ваш роутер старый

Активные беспроводные устройства могут быть главной причиной ухудшения качества сигнала Wi-Fi. Причём ими может быть любая бытовая техника, включая микроволновую печь, которая есть на каждой кухне.

Проблема в том, что большинство устройств, использующих беспроводное соединение, работают на частотной полосе в 2,4 ГГц. В этом диапазоне они накладываются друг на друга и создают помехи, даже если используют разные каналы передачи данных.