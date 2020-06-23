Apple представила iOS с виджетами. Теперь она убьёт Android, но по причинам, которые вы не заметили

Вот и прошло открытие конференции для разработчиков на платформах Apple — WWDC 2020. На этот раз Театр Стива Джобса был пуст и аплодировать Тиму Куку и команде было некому. Впрочем, восторг пользователей в соцсетях компенсировал отсутствие зрителей на презентации. Apple действительно радикально обновила операционные системы. Только обратить внимание стоит на другие моменты, а не на те, которыми все восторгаются.

Кажется, Apple поняла, что играть в нонконформиста нерационально и невыгодно. Android — уже не бюджетная альтернатива, а полноценный конкурент, поэтому для удержания аудитории и привлечения новой стоит не только гнуть свою линию, но и подсмотреть ряд популярных фишек.

Apple releasing all same old features of Android OS in IOS with new name every year 🤦#iOS14 pic.twitter.com/OS8RPmZAdh — Rizwan Zaidi (@zaidiRizwan23) June 23, 2020

В мобильной операционной системе наконец появились:

виджеты на основном рабочем столе; режим «картинка в картинке»; входящий вызов в виде уведомления, а не на весь экран.

Только не говорите, что не ждали этих возможностей. Фанаты просят их с 2016 года, и четыре года подряд компания из Купертино их игнорировала. И вот наконец мечты сбылись.

Важны ли эти нововведения? Безусловно. Просто посмотрите на скриншоты бета-версии от пользователей соцсетей, эти функции — первое, что им бросается в глаза.

My current #iOS14 setup, but it’s changing every 5 minutes 😂



What’s yours looks like? pic.twitter.com/EH6gtXtbHj — Ben Geskin (@BenGeskin) June 23, 2020

Ставить бету можно только ради одной этой функции #ios14 pic.twitter.com/UWgpOSpZMw — Salavat (@salavatme) June 22, 2020

Apple снова сделала то, что было в #Android сто лет назад. И снова сделала это в 10 раз красивее#WWDC20 pic.twitter.com/LRCHhbdPsR — ˗̴ˏ̴ˋ̴A҉ᚱt̴̍͜u̵͍͑r̴ ̴ ₭ཞϟi̴m̴Ꙩv̶̫̓ ̴ˎ̴ˊ̴-̴·° (@akterpnd) June 22, 2020

Вот этого я давно ждал) жаль,ютюб пока не поддерживает #ios14 pic.twitter.com/x1QXauFHAl — Arthur (@Artk0ch) June 22, 2020

Есть и более важные возможности. Вы их заметили?

Самое большое заблуждение — что Apple игнорирует совершенствование устройств и паразитирует на внешних изменениях. Удлинённый экран, обновлённый стиль интерфейса в iOS 7, анимированные смайлики анимоджи — все эти изменения иронично называли инновациями.

А чтобы их увидеть, достаточно посмотреть чуть в сторону. Тогда вы заметите, что Apple реально меняет индустрию и разрабатывает технологии на перспективу или те, которые станут актуальными спустя некоторое время пользования.

Вот на что реально стоит обратить внимание при исследовании iOS 14 и приложений:

добавлено приложение Apple Translate. Это "быстрый и естественный перевод голоса и текста" на 11 языках, в том числе русском. Вся ИТ-индустрия двигается в этом направлении, включая "Яндекс" и Mail.ru ("ВКонтакте");

обновлено приложение CarPlay. В нём появилась CarKey, разблокировка автомобиля с помощью iPhone — CarKey. Первое авто с поддержкой технологии выйдет уже в июле текущего года, это будет BMW 5-й серии 2021 года;

приложениям можно будет отправлять не точное, а приблизительное местоположение. Так вы сможете избежать слежки. Каждое приложение на отдельном экране будет выводить список данных о пользователе, которые оно собирает. Safari на macOS будет сообщать о том, какие сайты следят за вами. Сейчас же о том, к каким данным приложение получает доступ, мы видим при установке и первом запуске.

Эти возможности менее яркие, но более практичные, надёжные и перспективные. Они важнее виджетов, но не настолько заметны. Будем честны, единицы пользователей думают о прогрессе мобильной индустрии, им важны изменения здесь и сейчас. Apple угодила и им, и не отстала от прогресса.

Так уже было в прошлом году. Тройная камера заметнее одного важного датчика. Хотя он будет очень значим в будущем

Так уже было в прошлом году на презентации iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Тогда смартфоны также получили всё то, что уже есть на Android: например, ночной режим съёмки и ультраширокоугольный модуль.

В эти же смартфоны был встроен чип U1. С ним смартфоны поддерживают сверхширокополосный стандарт беспроводной связи (UWB) — это возможность передавать файлы между собой напрямую, без Wi-Fi и с низким уровнем энергопотребления. Пока он неактивен, но очевидно, что за ним будущее.

Вот что совершенствует U1 в новых iPhone:

беспроводную передачу файлов по AirDrop, как указано на сайте Apple. Просто наведите ваш iPhone на другое устройство с U1, куда вы хотите передать файлы. Тогда в списке поддерживаемых девайсов оно поднимется на первое место, и вы легко его найдёте — определение местоположения устройства с точностью до 10 сантиметров, а в некоторых случаях местоположение определяется с точностью до 5 миллиметров;

с ним устройства будет проще найти, умный дом лучше распознаёт ваше местоположение — устройства, автомобиль и дом окажутся защищённее, а дополненная реальность реалистичнее.

Естественно, сейчас чип не привлечёт массового внимания, потому что люди оценивают инновации с точки зрения привычных вещей, а не возможных улучшений. Поэтому его можно тихо добавить и совершенствовать, а на презентации больше времени уделить камере. Так и было в сентябре 2019 года.

Следовать трендам тоже важно. И Apple сделала это

Кажется, Apple поняла, что гнуть свою линию просто скучно. Чтобы быть в медиапространстве, нужен конфликт, а для этого стоит конкурировать с Android и выпускать похожие возможности.

Apple — по-прежнему опережающая компания, а не догоняющая. Просто посмотрите на её разработки. CarKey, умный дом, сверхширокополосный стандарт беспроводной связи — это технологии, которые будут актуальны в будущем, а думать об их развитии нужно уже сейчас.