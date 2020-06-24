iOS 14 можно скачать уже сейчас. Но есть проблема

Открытое бета-тестирование iOS 14 начнётся в июле. Тем не менее в соцсетях пользователи уже выкладывают скриншоты обновлённой операционной системы Apple. Да, закрытую бета-версию для разработчиков можно скачать уже сейчас. Лайф разбирался как.

Откуда скачать iOS 14?

Сразу после презентаций обновлённых операционных систем в Сети появляются их конфигурации для разработчиков. Это способ установить обновлённое программное обеспечение, не дожидаясь открытого бета-тестирования.

Конфигурации уже загружены в Сеть. Можно выбрать одну из множества. Скачайте файл, например, отсюда или отсюда.

Как установить iOS 14?

Перейдите по ссылке с мобильного устройства и загрузите профиль конфигурации.

Перед вами появится окно об открытии настроек. Нажмите "Разрешить" и дождитесь автоматического закрытия окна.

Пройдите по "Настройки" —> "Основные" —> "Профиль", выберите строку iOS 14 Beta Software Profile и нажмите "Установить". Подтвердите действие вводом ПИН-кода. Ещё раз подтвердите установку профиля конфигурации и согласитесь на перезагрузку устройства.

Когда устройство перезагрузится, пройдите по "Настройки" —> "Основные" —> "Обновление ПО" и начните загрузку iOS 14 Developer beta.

Это опасно?

Опасно. Во-первых, в процессе обновления смартфон может стать кирпичом. Во-вторых, вы лишитесь всех данных с устройства, если не сделаете всё правильно. Перед установкой бета-версии обязательно нужно создать резервную копию. В-третьих, бета-версия может работать нестабильно, вы, возможно, банально не сможете пользоваться устройством.

Спасение от бед — резервная копия. Она создаётся следующим образом:

Подключите устройство к сети Wi-Fi. Пройдите по "Настройки" —> "Аккаунт" —> iCloud —> "Копия iCloud". Нажмите "Создать резервную копию". Не отключайтесь от сети Wi-Fi до завершения процесса.

После этого можете устанавливать бета-версию. Ваши данные останутся в сохранности, и вы в любой момент сможете восстановить их.

Как вернуться на iOS 13?

Для этого вам понадобится подключение к компьютеру на macOS или Windows.

Вот как это сделать на macOS:

Скачайте последнюю стабильную версию системы для вашего устройства здесь или здесь. Подключите смартфон к компьютеру, откройте Finder. Выберите слева ваш iPhone. Зажмите клавишу Option и нажмите "Восстановить". Выберите скачанный файл прошивки и дождитесь окончания процесса.

А так можно откатиться на Windows:

Скачайте последнюю стабильную версию системы для вашего устройства здесь или здесь. Подключите смартфон к компьютеру, откройте iTunes. Выберите слева ваш iPhone, нажав на иконку в левом верхнем углу. Зажмите клавишу Shift и нажмите "Восстановить". Выберите скачанный файл прошивки и дождитесь окончания процесса.

Когда процедура завершится, вы получите iPhone на iOS 13 с заводскими настройками и без сохранённых файлов. Теперь нужно установить ту самую резервную копию.

Делается это следующим образом: