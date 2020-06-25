Помните, были фотоаппараты Olympus? Их больше нет, компанию убили ваши смартфоны

Японская компания продаёт бизнес по разработке и производству фотоаппаратов компании Japan Industrial Partners (JIP). Устройства для съемки Olympus создаёт с 1936 года. За это время она несколько раз изменила индустрию и задала векторы развития. Вы её можете знать по мыльницам или беззеркальным цифровым фотоаппаратам. Только последнее время выпускать их невыгодно, по сегменту слишком сильно ударили наши смартфоны, сделав его бесполезным для массового пользователя. Вот чем компания выделилась, создавая фотоаппараты.

Мы стали пользоваться камерами благодаря Olympus. Путь её аппарата похож на историю iPhone

Благодаря компании фотоаппараты перестали быть нишевыми приборами для профессиональных задач, а стали массовым устройством для запечатления моментов. Это произошло в 1959 году, и ключом к успеху стали те же факторы, что в 2000-х для iPhone, — компактность и простота использования.

Фотоаппарат был массовым устройством до появления и развития смартфонов. Спасибо за это стоит сказать семейству камер Olympus Pen. Это первые в мире полукадровые камеры. Они так называются, потому что ширина и площадь их кадра составляли половину от наиболее распространённого малоформатного.

#ThrowbackThursday - The original 1959 Olympus Pen. Isn't it glorious? It's changed a bit since though... pic.twitter.com/70d0rFbt0o — OlympusUK (@OlympusUK) May 14, 2015

Olympus Pen, сделавший фотоаппараты популярными. Очень компактный.

Первая модель Olympus Pen вышла в 1959 году. Она обрела популярность за счет компактных размеров и пользовалась ей до конца 1970-х.

Интересный факт: в 2009 году в честь 50-летия фотоаппарата Olympus Pen был снят вирусный ролик в стиле stop motion. Это была объемная анимация из фотографий с пленочного фотоаппарата. Для создания видео авторы сделали 60 000 кадров, из них проявили 9600 и пересняли 1800.

Видео из 60 000 кадров фотопленки! Нужно много терпения.

Дизайнером линейки Pen был Йошихиса Майтани. Она же стала основой для развития другой линейки легендарного семейства малоформатных однообъективных зеркальных фотоаппаратов Olympus OM, которую тоже разрабатывал Майтани. Вот, как он объясняет успех семейства компактных камер.

- Полукадровые камеры Pen были хорошо приняты пользователями. Устройства других производителей казались слишком громоздкими и не настолько удобными, как камеры меньшего размера, - говорит дизайнер.

Компания успешно выпускала мыльницы. В том числе первую водонепроницаемую

Параллельно пленочным фотоаппаратам компания развивала цифровые. Со временем она стала одной из самых заметных на рынке «мыльниц». На этом рынке она доказала, что для массового клиента простота использования важнее характеристик и качества.

В 1996 году она выпустила первую полноценную цифровую камеру Olympus Camedia C-800L. Это был очень простой аппарат, но он стал популярным из-за низкой цены относительно моделей конкурентов.

Первая "мыльница" компании - Olympus Camedia C-800L. Фото © Olympus

Впрочем, бренд не остановился на концепции «топ за свои деньги». В 1999-м он выпустил модель Camedia C-2000 Zoom cо светосильным зум-объективом. Эта камера заставила присмотреться к ее возможностям и в целом сегменту цифровых компактных камер даже опытных фотографов.

Другие значимые для индустрии фотоаппараты компании — это серия Mju, устройства, защищенные от внешних воздействий. Среди них был первый в мире влагозащищенный фотоаппарат, так, бренд начал продавать устройства с наклейкой waterproof (перевод: защита от воды).

Фотоаппарат Mju 770 SW выдерживал давление до 110 кг и погружался в воду на глубину до 10 метров. Идеально для путешествий. Фото © Olympus

А наиболее заметная модель серии — 7-мегапиксельная Mju 770 SW, выпущенная в 2007 году. Она не боится встрясок, выдерживает давление до 110 кг и переносит погружения в воду на глубину до 10 метров. Фишкой девайса был встроенный манометр — пользователь мог нырнуть с ним и с его помощью похвастаться, насколько глубоко.

Делала самые популярные беззеркальные фотоаппараты. А потом пришли Sony, Canon и Nikon

Фото © Getty Images/ Nikolas Kokovlis/NurPhoto

По-новому компания раскрылась на рынке беззеркальных цифровых фотоаппаратов. Только уже в роли производителя профессиональных флагманских устройств. Здесь она также была особенной. Olympus и Panasonic — единственные производители цифровых камер, продукция которых поддерживает формат Micro Four Thirds с соотношением сторон 4:3. Такие же пропорции фото стоят по умолчанию в вашем смартфоне.

У формата Micro Four Thirds целый ряд преимуществ:

он позволяет создавать значительно более компактные и легкие фотокамеры, чем зеркалки, при этом оснащенные сенсором большого размер; объективы системы Micro Four Thirds также более компактные и легкие, чем у зеркалок; конструкция объектива проще, а значит, они надежнее; возможна реализация видеосъемки.

На японском рынке в этом сегменте она была лидером по числу продаж с 2015 по 2017 годы. Лишь в 2018 году лидерство у нее отняла Canon.

Впрочем, безнадежно компания лидерство не упустила. В феврале этого года самой продаваемой камерой в Японии стала Olympus Pen E-PL9 формата Micro Four Thirds с долей рынка в 11,1%. На втором месте расположилась Canon Kiss M формата APS-C с 10,4% от общего числа продаж, на третьем — Sony a6400 формата APS-C с 9,8%.

Olympus Pen E-PL9. Стал популярнее Sony, Canon и Nikon в Японии. Pen E-PL9. Фото © Olympus

На мировой арене ситуация другая: по данным DP Review, в 2018 году на рынке цифровых камер Olympus занимала пятое место с долей рынка в 2,8%. Лидеры — Canon (40,5%), Nikon (19,1%), Sony (17,7%) и Fujifilm (5,1%). В общем, тотальное доминирование Sony, Canon и Nikon.

Причем, продажи беззеркальных фотоаппаратов падают. По данным BCN retail, в 2020 году их продажи упали на 60%. Коронавирус мог ухудшили их положение, до даже без этого беззеркалки и другие устройства для профессиональной съемки с каждым годом продаются хуже. Теперь это ниша для узкой категории людей, тогда как массовым устройством для съемки стал смартфон.

Это одна из причин, почему компания отказалась от камер. Сегмент для нее убыточный, а сама компания переживает кризис — в отчете за четвертый квартал 2018 года зафиксировано снижение выручки на 19%, а чистой прибыли — на 86%.

— Несмотря на все усилия, фото-бизнес Olympus регистрировал операционные убытки в течение трех последних финансовых лет вплоть до марта 2020 года, — говорит компания о решении уйти из индустрии фотокамер.

Ее курс развития определяют зарубежные инвесторы, и они выбрали более перспективную нишу.

Olympus сосредоточится на медицинском оборудовании. Здесь компания успешна и сейчас

Уйти с рынка фотокамер и сконцентрироваться на медицинском оборудовании компания думала еще в 2019 году. Тогда она сказала, что думает развиваться в этой нише, а сегмент камер ей нужен для обкатки новых технологий.

Для индустрии медицинского оборудования Olympus также значима. Например, она разработала первый в мире гастроскоп с камерой в 1950 году.

В 1949 году врач Медицинского центра Токийского университета обратился в Olympus с просьбой разработать камеру, которая могла бы фотографировать и исследовать внутреннюю часть желудка пациента. С того момента началась история гастроскопов.

Прототип гастроскопа от Olympus. Прибор технически был примитивным, но он заложил фундамент для их развития. Фото © Olympus

На тот момент это было технологическое чудо. Инженеры должны были создать прибор с маленькими линзами, тонкой и гибкой трубкой, а также источником света, и при этом он должна передавать четкую картинку врачам. И у Olympus это получилось.

Со временем компания не отдала позиции. По словам ее представителей, она занимает 70% рынка оборудования для желудочно-кишечной эндоскопии.