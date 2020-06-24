Земля в иллюминаторе за квартиру в Москве. Почём нынче билеты в космос?

Недавно один космический стартап предложил беспрецедентно доступное путешествие к звёздам. Самое время оценить другие предложения.

Сортировать будем по убывающей.

Вариант 1: вокруг Луны за семь дней

Сверхтяжёлая ракета с космическим кораблём Starship доставит вас прямо к спутнику, и вы увидите его поверхность, в том числе его обратную сторону, с высоты двухсот километров — это вдвое ниже орбиты МКС. Жюль Верну понравилось бы. И представьте себе, люди, которые могут себе это позволить, существуют на планете Земля в допотопном XXI веке.

Пожалуйста, знакомьтесь: Юсаку Маэдзава, 44 года, владелец онлайн-магазина одежды Zozotown. И даже не самый богатый человек в Японии. На момент покупки билета был всего лишь на 14-м месте, а теперь и вовсе опустился на 22-е. Состояние — 2 млрд долларов. Во сколько ему обошёлся этот недельный отпуск — конкретно не говорят, но глава SpaceX Илон Маск в 2017 году обмолвился, что билет стоит примерно столько, сколько NASA платила "Роскосмосу" за доставку каждого астронавта на орбиту. Надо сказать, как раз недавно американская сторона отдала за бортинженера Кэйт Рубинс 90 миллионов долларов. Для Маэдзавы это нормальная цена, не так давно он потратил 110 миллионов на бесценное произведение американского художника Жан-Мишеля Баскии. В 2023 году примерно за такие же деньги он и планирует полететь к Луне.

Вариант 2: восемь дней в отеле с видом на планету Земля

Такую гостиницу как раз сейчас строит компания Axiom Space. Первый жилой модуль обещают пристыковать к МКС в 2024 году, а в дальнейшем планируют работать автономно. В номере — мягкие стены, удобные поручни, сенсорные дисплеи, супербыстрый Wi-Fi и, само собой, доступ на обзорную площадку. По некоторым данным, цена вопроса — 55 миллионов долларов. В марте 2020 года трое туристов уже забронировали себе эти апартаменты. Лететь собираются на Crew Dragon — да, на том корабле, который недавно американских астронавтов на орбиту доставил.

Видео © YouTube / NeoScribe

Вариант 3: полёт на МКС

На сегодняшний день на орбите побывали семеро туристов: инвестор Деннис Тито, магнат компьютерной индустрии Марк Шаттлворт, глава компании — производителя инфракрасных камер Грегори Олсен, женщина-учёный Ануш Ансари, основатель Intentional Software Чарльз Симони, разработчик компьютерных игр Ричард Гэрриот и глава Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Они платили примерно по 20–40 миллионов долларов. За это им довелось провести на орбите минимум семь, а, к примеру, в случае Симони — все 26 дней. Почти все участвовали в научных экспериментах.

Вариант 4: пять дней нон-стоп

То есть бороздить космические просторы на "Драконе" SpaceX без стыковки с чем-либо. Зато побывать в два-три раза дальше станции. Соответствующий контракт для четверых путешественников заключён. Старт намечен на конец 2021 — начало 2022 года. Сообщается, что цена билета будет "на уровне прошлых частных орбитальных космических полётов".

А теперь переходим в категорию экономкласса.

Вариант 5: 2,5 часа в космоплане с 5–6 минутами в невесомости

Это предложение от Virgin Galactic. План такой — подняться на 16 километров на борту SpaceShipTwo, там отстыковаться от самолёта-разгонщика WhiteNightTwo и полететь на высоте 135–140 километров максимум. Это суборбитальный полёт. Но вид обещают незабываемый. 250 тысяч долларов. На сегодняшний день имеется уже больше восьми тысяч заявок. В том числе от Лео Ди Каприо и Джастина Бибера. Ежели они все действительно полетят, то, надо полагать, заказы предстоит обслуживать долгие годы — за один раз можно возить лишь шесть пассажиров. Первый рейс надеются отправить уже в конце 2020 года.

Видео © YouTube / Virgin

Вариант 6: 15 минут в многоразовой ракете

Космический корабль поднимет на высоту 180–220 километров многоразовая ракета. После старта она отстыкуется и вертикально приземлится на посадочную платформу. И нет, это вовсе не сервис SpaceX. Представьте себе, это услуга российской компании "Космокурс". Первый полёт запланирован на 2025 год. На борту капсулы — шесть туристов плюс инструктор. 5,5 минуты невесомости. 200–250 тысяч долларов с человека. Разработчики заверили, что так можно "катать" до 700 человек в год.

Видео © YouTube / CosmoCourse

Вариант 7: 10 минут в многоразовой ракете

Этот вариант довольно похож на тот, что у "Космокурса". С той лишь разницей, что у "Космокурса" ещё ничего не летает, а эту ракету в декабре 2019 года запустили уже в 12-й раз.

Видео © YouTube / BlueOrigin

Это ракета New Shepard от Blue Origin. Может поднять до шести человек на высоту 104,5 километра, отделиться от капсулы и сесть обратно на двигателях. Капсула приземляется с парашютами. Общая продолжительность полёта — 10 минут. Стоит 200 тысяч долларов.

Вариант 8: шесть часов на воздушном шаре

Это абсолютный победитель нашего рейтинга — 125 тысяч долларов за билет. Это чуть более 8,5 миллиона рублей.

Видео © YouTube / Space

Воздушный шар называется Spaceship Neptune, он заполнен водородом и примерно два часа поднимается на высоту 30 километров. Это стратосфера. Невесомости нет, но есть целых два часа на созерцание фантастического зрелища и на фотосессию. По замыслу создателей проекта (специалистов компании Space Perspective), на борту можно даже устраивать вечеринки по случаю свадеб, дней рождения и прочего. В распоряжении собравшихся — мини-бар, на борту есть туалет, Wi-Fi, то есть жить можно. Беспилотные испытания "Нептуна" намечены на 2021 год, первые коммерческие полёты — на 2024-й. Поехали?