На снимках с китайского спутника нашли места высадок американцев на Луне — фото

Китайский зонд "Чанъэ-2" запечатлел места высадок американских астронавтов на Луне. Как пишет "Газета.ру", широкой публике эти снимки стали доступны благодаря книге популяризатора космонавтики Виталия Егорова "Люди на Луне. Главные ответы".

Отмечается, что на полученных снимках можно различить объекты до семи метров в диаметре. Это значит, что лунные модули программы "Аполлон" на них тоже можно заметить — их нижние ступени в поперечнике достигают девяти метров. По опубликованным данным, отчётливее всего видны следы миссии "Аполлон-16", а именно сам модуль и место стоянки лунохода Lunar Roving Vehicle. Кроме того, при максимальном увеличении удаётся обнаружить даже истоптанный лунный грунт в тех местах, где устанавливали научное оборудование.

Напомним, миссия "Аполлон-16" состоялась в апреле 1972 года. Тогда астронавты Джон Янг, Чарльз Дьюк и Томас Кеннет Маттингли высадились недалеко от кратера Декарт, он расположен возле Моря Нектара, это несколько правее от центра видимой стороны Луны. В общей сложности американцы побывали на естественном спутнике Земли шесть раз.

По словам Виталия Егорова, ему также удалось найти место посадки советской межпланетной станции "Луна-17" в районе Моря Дождей, и оно выглядит как светлое пятно. Аппарат высадился на лунную поверхность в ноябре 1970 года.