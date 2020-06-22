Космос, каким его никто не видел. Лучшая во Вселенной карта неба — фото

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила обзор неба в рентгеновском диапазоне, сообщили в Институте внеземной физики имени Макса Планка. По опубликованным данным, на получившейся карте зафиксировано в десять раз больше небесных объектов, чем было известно до сих пор.

Большинство из них — это сверхмассивные чёрные дыры в центре галактик, расположенные на невероятных расстояниях в сотни миллионов и даже миллиарды световых лет от Земли. Астрофизики подчеркнули, что ещё никогда за всю историю наблюдений они не видели столь подробных и качественных изображений Вселенной.

Напомним, "Спектр-РГ" запустили в космос в июле 2019 года, а в октябре он достиг места назначения — точки Лагранжа L2, расположенной в полутора миллионах километров от Земли. Это такое место в космосе, где притяжение Земли равно притяжению Солнца. Благодаря этому обсерватория вращается вокруг светила синхронно с нашей планетой. На борту работают два телескопа. Один из них — германский eRosita, созданный Институтом Макса Планка, а другой — российский ART-XC, это разработка Института космических исследований РАН, его собрали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове в кооперации с коллегами из американского Центра космических полётов имени Джорджа Маршалла.

Отмечается, что первая карта составлена с помощью обоих телескопов. На эту работу ушло в общей сложности 182 дня. Планируется, что "Спектр-РГ" проработает в космосе шесть с половиной лет и за это время проведёт ещё семь столь же впечатляющих обзоров. Астрофизики собираются объединить все эти данные, чтобы к 2025 году составить поистине беспрецедентную карту Вселенной. Добавим, что обсерваторию используют в том числе для поисков таинственной тёмной материи.