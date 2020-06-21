Космические амбиции. Зачем Илону Маску плавучий космодром и что с "Морским стартом"

﻿Единственный в мире полноценный водный космопорт находится сейчас в Приморье, что с ним делать — непонятно. У SpaceX всё наоборот: ничего подобного у них пока нет, зато планов море.

﻿Вы случайно не разбираетесь в машиностроении, авиакосмической или морской технике? Если что, в SpaceX таких ищут. Компания разместила новое объявление о приёме на работу инженеров. Обязанности — "проектирование и строительство сооружений для морского запуска ракет-носителей". Впоследствии глава компании пояснил:

﻿SpaceX строит плавучие космопорты сверхтяжёлого класса для полётов на Марс, Луну и гиперзвуковых полётов вокруг Земли Илон Маск Глава SpaceX

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020

﻿Если говорить о путешествиях вокруг Земли, то имеется в виду следующее.

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﻿Эту идею компания высказала ещё в 2017 году. План такой: пассажиры пароходом добираются до плавучей платформы и занимают свои места на борту космического корабля. Тысяча человек в кабине объёмом 825 кубических метров полетят с гиперзвуковой скоростью — 20 Махов, то есть в 20 раз больше скорости звука. Таким образом, они, к примеру, из Лос-Анджелеса долетят до Шанхая за 39 минут. По сравнению с 11 часами в самолёте это, конечно, здорово. Правда, в ракете не будет туалетов и не будут кормить. Илон Маск как-то обмолвился, что люди будут зафиксированы удерживающей системой, как на американских горках Disney Space Mountain.

Disney Space Mountain. Фото © Wikipedia

﻿Зачем нужен плавучий космодром?

﻿Глава SpaceX объясняет это необходимостью избавить людей от лишнего беспокойства, всё-таки Starship — это космический корабль, который предстоит запускать ракетой сверхтяжёлого класса: в небо надо поднять в общей сложности более четырёх тысяч тонн.

﻿Мы должны быть достаточно далеко, чтобы не беспокоить густонаселённые районы Илон Маск Глава SpaceX

﻿По мнению популяризатора космонавтики Виталия Егорова, главный смысл плавучей платформы — вопрос безопасности этих запусков. Эксперт напомнил, что в конце мая на полигоне Бока-Чика в Техасе взорвался ещё один прототип Starship.

﻿В океане кругом нет никого, за кого можно было бы переживать, если всё это добро взорвётся. Ракета может упасть, взорваться на старте. Если это стоит где-то в море, это гораздо безопаснее, чем если это стоит в населённом районе ﻿Виталий Егоров Популяризатор космонавтики

﻿Как мы помним, у SpaceX уже есть две плавучие платформы. Одна из них именуется Just Read the instructions ("Просто прочти инструкции"), а вторая — Of course I still love you ("Конечно, я всё ещё люблю тебя"). В обоих случаях это слова из одной из любимых книг Маска — "Игрок" Иэна Бэнкса. Общее название платформ — Autonomous spaceport drone ship ("автономный беспилотный корабль-космопорт"). По сути, это переделанные баржи, оборудованные гребными винтами. И на них вот уже пять лет, в основном успешно, приземляются первые ступени Falcon 9. После посадки ракету вместе с платформой увозит в порт корабль-буксир.

Платформа Just Read the Instructions. Фото © Wikipedia

Однако это ещё далеко не космодром — такие баржи годятся для приземления ракеты, но не для старта. Как отметил Виталий Егоров, одно дело — удержать на плаву почти пустую четырёхметровую ракету, совсем другое — девятиметровую, полную жидкого топлива. По его мнению, для этого нужно принципиально иное сооружение. На самом деле плавучий космодром должен выглядеть примерно так.

Фото © Wikipedia

﻿Это одна из множества фотографий на память о "Морском старте" — единственном на сегодняшний день в мире полноценном плавучем космопорте, который не работает. И неизвестно, заработает ли. Его задумали по соображениям физики: с экватора ракете взлететь легче, потому что там ей максимально помогает скорость вращения Земли. Поэтому эту исполинскую конструкцию решили расположить здесь, где красная точка. Недалеко от острова Рождества в Тихом океане.

Фото © Wikipedia

﻿Система Sea Launch состоит из двух частей. Первая — собственно стартовый комплекс, он называется "Одиссей" и представляет собой модернизированную нефтедобывающую платформу, построенную в 80-е годы в Японии. В этом качестве она проработала несколько лет, но после катастрофического пожара в Северном море оказалась ненужной. В 90-е её переоборудовали и прославили под новым именем.

﻿Это грандиозный самоходный грузовик длиной более 130 метров с электрическими дизельными двигателями общей мощностью 12 тысяч лошадиных сил. Помимо собственно ракеты и всего прочего может везти на себе 576 тонн жидкого кислорода, 176 тонн керосина плюс 122 тонны жидкого азота — для системы охлаждения.

﻿И второе — 200-метровое сборочно-командное судно Sea Launch Commander. Его строили специально для "Морского старта" в Шотландии. В его трюмах можно перевозить и хранить три ракеты одновременно. Там их можно собирать, состыковывать с обтекателем, полезным грузом. Там могут жить и работать 240 человек, для них на борту есть каюты, рестораны, кафетерии, кинотеатр, бассейн. Целый город.

И какое-то время в этом городе кипела жизнь. С 1999 года "Морской старт" запускал ракеты Зенит-3SL. В основном они доставляли на орбиту спутники связи. Было 36 запусков. А потом, в 2009 году, проект обанкротился.

﻿Тогда ещё не было ракет Маска, не было крымского обострения. Во-первых, проект был дорогой в разработке, он при создании потребовал 3,5 миллиарда долларов. Оказалось, что то количество запусков, которое может обеспечить этот проект, не окупает стартовых инвестиций и текущей деятельности. И там ещё проблема была с надёжностью: на 36 запусков было три аварии, а это очень низкий показатель надёжности. Причём в одном случае взрыв был прямо на платформе Виталий Егоров ﻿Популяризатор космонавтики

﻿В 2016 году активы "Морского старта" выкупила авиакомпания S7, и они надеялись даже возобновить старты в 2019 году — договорились с "Южмашем" о производстве 12 новых ракет-носителей. Но потом заказ пришлось отменить: не удалось получить разрешение на поставку российских ракетных двигателей. И в конце концов плавучему космопорту нечего стало делать в американском порту Лонг-Бич, где он базировался — корабль и платформу в марте 2020 года вернули на родину, в приморский порт Славянка.

Так что, на этом всё? Есть ли у "Морского старта" какое-то будущее?

﻿Возможность есть только в одном случае: если Россия будет участвовать в мировом рынке ракетных запусков. А эта перспектива на сегодня у нас не очень радужная. Рынок не такой большой, большая часть коммерческих заказов ушла к Маску с его дешёвыми ракетами. Его ракеты дешевле, чем те, которые запускали "Морским стартом" Виталий Егоров Популяризатор космонавтики

﻿Егоров добавил, что есть и политические осложнения: Пентагон торжественно отказался пользоваться какими-либо космическими спутниками, если их доставила в космос российская ракета. Соответственно, производители этих спутников получат заказ от Минобороны США, только если договорятся о запуске на каком-то другом носителе. Например, на "Фальконе".

﻿Наверное, проще всего было бы вообще продать эту платформу Маску, чего, конечно, делать не будут по политическим причинам. Да и он, наверное, не возьмёт Виталий Егоров Популяризатор космонавтики

﻿В любом случае обещанный SpaceX плавучий космодром будет в целом создан по тому же принципу, что и "Морской старт", считает эксперт.

﻿Он может взять какой-нибудь, например, газовый танкер. Мне кажется, он оптимален, потому что приспособлен для хранения криогенного топлива. Газовый танкер создан для перевозки жидкого метана. Просто сверху на этом танкере настилаем платформу для старта и посадки ракеты — и это уже готовый космодром. То есть купить какой-то старый газовый танкер по дешёвке, по цене металлолома, дооборудовать его — и вот у тебя готовый плавучий космодром Виталий Егоров Популяризатор космонавтики

﻿Однако популяризатор космонавтики для платформы Маска тоже не видит никаких радужных перспектив: он убеждён, что денег в этот проект уйдёт очень много и не окупится он ещё очень долго. Эксперт сделал вывод, что глава SpaceX взялся за это дело не ради прибыли, а ради развития технологий межпланетных полётов.