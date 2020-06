Космические амбиции. Зачем Илону Маску плавучий космодром и что с "Морским стартом"

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw



Зачем нужен плавучий космодром?

Как мы помним, у SpaceX уже есть две плавучие платформы. Одна из них именуется Just Read the instructions ("Просто прочти инструкции"), а вторая — Of course I still love you ("Конечно, я всё ещё люблю тебя"). В обоих случаях это слова из одной из любимых книг Маска — "Игрок" Иэна Бэнкса. Общее название платформ — Autonomous spaceport drone ship ("автономный беспилотный корабль-космопорт"). По сути, это переделанные баржи, оборудованные гребными винтами. И на них вот уже пять лет, в основном успешно, приземляются первые ступени Falcon 9. После посадки ракету вместе с платформой увозит в порт корабль-буксир.