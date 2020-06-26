Учёные доказали, что из чёрной дыры можно получать энергию

Чёрная дыра — потенциальный источник огромной энергии, заявили в британской Школе физики и астрономии Университета Глазго. Об этом пишет Nature Physics. Сообщается, что учёные нашли способ проверить предположение, выдвинутое в 1969 году английским физиком Роджером Пенроузом.

Согласно его гипотезе, если некий объект разделить на две части и поместить в непосредственной близости к горизонту событий (то есть к той границе, из-за которой не выходит даже свет), то одна часть упадёт в чёрную дыру, а другая приобретёт дополнительную энергию.

Позже советский учёный Яков Зельдович предложил способ проверить эту версию на практике: понаблюдать за поведением световых волн, когда они попадают на поверхность очень быстро вращающегося металлического цилиндра. По теоретическим расчётам эти волны должны в результате усиливаться. Проблема была в том, что для эксперимента вращение должно было идти со скоростью как минимум миллиард оборотов в секунду.

Британские учёные решили использовать не световые, а звуковые волны: расположили динамики вокруг вращающегося диска, сделанного из шумопоглощающего материала. Когда диск разогнался до 30 оборотов в секунду, амплитуда отражённых от него волн (то есть громкость звука) увеличилась на 30%. Стоит отметить, что частицы рядом с чёрной дырой, как ранее установили астрофизики, вращаются со скоростью примерно в половину скорости света.