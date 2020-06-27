Подсвечивали телефонами. Жителя Ингушетии, в которого попала молния, прооперировали без электричества

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Жителя Ингушетии Салауди Ахматова, в которого ударила молния, прооперировали при выключенном свете. Сотрудники местной больницы подсвечивали операционный стол при помощи телефонов. Об этом сообщает Mash.

Мужчина вышел на балкон во время урагана, и в него попала молния. Его госпитализировали с рваными ранами, ожогами, порванной диафрагмой, переломом девяти рёбер и с торчащей наружу селезёнкой. Из-за непогоды во время операции выключился свет, и медработникам пришлось телефонами подсвечивать пациента.

— Героем не считаю себя. Врач должен выполнить поставленную работу. Вот и всё, — сказал хирург Башир Аушев, оперировавший мужчину.

Выживший после удара молнии Салауди Ахматов благодарит медиков и называет их своими спасителями.