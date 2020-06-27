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Учёные NASA смонтировали видео о "жизни" Солнца в течение последних десяти лет

Для создания ленты им пришлось собрать все снимки, которые были сделаны за прошедшие годы.

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Американское космическое агентство NASA опубликовало часовое видео, в которое включили снимки Солнца, сделанные за последние десять лет. Ролик разместили в "Ютубе".

На кадрах можно заметить изменения в активности светила. Попадаются и тёмные эпизоды, снятые в тот момент, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевали Земля или Луна.

Отмечается, что за прошедшие годы специалисты смогли собрать больше 20 миллионов гигабайтов данных, отображающих состояние солнечной короны.

Ранее в NASA назвали возможную дату возвращения экипажа Crew Dragon на Землю.

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