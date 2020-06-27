Собчак объяснила, что делала на территории монастыря на Урале, откуда её выгнали — видео

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Журналистка Ксения Собчак рассказала Лайфу, что, приехав на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, хотела проверить историю одной из героинь своего расследования о том, что в церковном учреждении избивали подростков.

— Она рассказывала, что здесь масса провокаторов, происходит перевирание, что люди применяют насилие. Я со скепсисом к этому отнеслась. Но то, что происходило здесь... Я была в Северной Корее, и мне не было там так страшно, как сегодня, — заявила Собчак.

Также она рассказала, что героиня её фильма винит скандально известного схиигумена Сергия в смерти её названной матери, которой якобы не оказали своевременную помощь в борьбе с лейкемией.

По словам служителей монастыря, Собчак ещё вчера пыталась попасть внутрь, но тогда её не пустили. Сегодня журналистка якобы хотела проникнуть окольными путями через сады и кладбище. Сподвижники отца Сергия (Романова) назвали произошедшее "качественными спланированными действиями", чтобы хайпануть и набрать просмотров. Также, по нашим данным, никакого насилия ни к Собчак, ни к членам её съёмочной группы не было. Их просто взяли за руки и вывели за территорию обители.