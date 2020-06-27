Мэр Тулуна рассказал, что покажет Путину в восстановленном после паводка городе

Мэр Тулуна Юрий Карих заявил, что хочет показать российскому лидеру Владимиру Путину отстроенные после паводка 2019 года улицы, отремонтированный стадион и готовые новые объекты. В прошлом году глава государства дважды посещал Иркутскую область для ознакомления с ходом восстановительных работ.

— Ещё хвалиться нечем. Хочется показать завершённые объекты. У нас ещё строится новая инфекционная больница силами Сбербанка, — сказал Карих в интервью РИА "Новости".

Мэр также признался, что хочет показать Путину новую школу, строительство которой пока ведётся. Карих считает, что осмотреть город президент может с вертолёта.

— Хочу, чтобы увидел, как на стадионе пацаны в футбол гоняют, когда он приземлится. Потому что он знает, что эта территория у нас была затоплена, — рассказал градоначальник.

На федеральной трассе в Тулуне установят памятный знак, рядом с ним увековечат уровень воды при паводке 2019 года. По задумке Кариха, проезжающие мимо люди сначала увидят, на каком уровне находилась вода, затем их взору откроется и сама речка, передаёт агентство.