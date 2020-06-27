"Я артист, клоун, а не оппозиционер". Ефремов через адвоката сделал "политическое" заявление

Устроивший ДТП со смертельным исходом в центре Москвы актёр Михаил Ефремов обратился к общественности с "политическим" заявлением через своего адвоката Эльмана Пашаева. Заслуженный артист России признался, что не имеет отношения к политике в целом и к оппозиции в частности, передаёт "Московский комсомолец".

По словам Пашаева, к нему за комментарием обращаются украинские журналисты, называя дело Ефремова политическим.

— Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просил, — подчеркнул юрист.

Сам Ефремов отметил вклад президента России в развитие культуры, добавив, что глава государства кормит "людей искусства, деятелей кино".

— Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина, — приводит газета слова актёра.