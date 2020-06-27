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"Я артист, клоун, а не оппозиционер". Ефремов через адвоката сделал "политическое" заявление

По словам артиста, никто не просил его садиться за руль в роковой вечер 8 июня.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Устроивший ДТП со смертельным исходом в центре Москвы актёр Михаил Ефремов обратился к общественности с "политическим" заявлением через своего адвоката Эльмана Пашаева. Заслуженный артист России признался, что не имеет отношения к политике в целом и к оппозиции в частности, передаёт "Московский комсомолец".

По словам Пашаева, к нему за комментарием обращаются украинские журналисты, называя дело Ефремова политическим.

Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплёки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просил, — подчеркнул юрист.

Сам Ефремов отметил вклад президента России в развитие культуры, добавив, что глава государства кормит "людей искусства, деятелей кино".

Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина, — приводит газета слова актёра.

Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.

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