Бросивший пить Харатьян — о Ефремове: Жаль, что я так и не стал для Миши примером

Российский актёр Дмитрий Харатьян высказался о скандальном ДТП с участием его друга — актёра Михаила Ефремова.

Ситуацию, в которой оказался коллега по цеху, он счёл чудовищной. Харатьян подчеркнул, что его с Ефремовым связывает давняя дружба, он не сомневается в том, что участник смертельной аварии — "замечательный семьянин, порядочный человек, любящий отец и муж, выдающийся артист". При этом он признал, что друг действительно был сильно зависим от алкоголя — так же, как в своё время был он сам.

— Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению, — приводит его слова "Комсомольская правда".