Бросивший пить Харатьян — о Ефремове: Жаль, что я так и не стал для Миши примером

Российский актёр Дмитрий Харатьян высказался о скандальном ДТП с участием его друга — актёра Михаила Ефремова.
Ситуацию, в которой оказался коллега по цеху, он счёл чудовищной. Харатьян подчеркнул, что его с Ефремовым связывает давняя дружба, он не сомневается в том, что участник смертельной аварии — "замечательный семьянин, порядочный человек, любящий отец и муж, выдающийся артист". При этом он признал, что друг действительно был сильно зависим от алкоголя — так же, как в своё время был он сам.
— Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению, — приводит его слова "Комсомольская правда".
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.
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