Дома в Нижнеудинске и Тулуне затопило второй раз

Специалисты замеряют воду каждые два часа, а власти обещают заблаговременно оповестить население для принятия решений о возможной эвакуации.

В Тулунском, Нижнеудинском и Зиминском районах Иркутской области выпала почти месячная норма осадков, а дожди будут продолжаться и дальше. Сегодня из-за ливней снова оказались подтоплены дома и участки в Нижнеудинске и Тулуне.

— В одном населённом пункте — селе Инга Черемховского района — зафиксирован подъём воды на реке Большая Белая выше критической отметки (450 см при критической отметке в 420 см), — приводит информацию с заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области официальный портал властей региона.

В ближайшее время поднимется вода до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья, прогнозируют в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить 2,5 тысячи новых домов для пострадавших. Некоторым начали выдавать документы на покупку жилья.