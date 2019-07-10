Количество жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 25

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 человек. О возросшем числе погибших сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Среди погибших один ребёнок. Судьба ещё восьми остаётся неизвестной.
Напомним, в конце июня в Иркутской области прошли сильные дожди, ставшие причиной паводка. Сейчас единственным подтопленным населённым пунктом в регионе остался город Тулун. Там проходит дезинфекция системы водоснабжения.
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