Количество жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 25

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Фото © LIFE / Алексей Литвинов

Количество жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 25 человек. О возросшем числе погибших сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди погибших один ребёнок. Судьба ещё восьми остаётся неизвестной.

Напомним, в конце июня в Иркутской области прошли сильные дожди, ставшие причиной паводка. Сейчас единственным подтопленным населённым пунктом в регионе остался город Тулун. Там проходит дезинфекция системы водоснабжения.

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