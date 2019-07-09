В Тулуне началась дезинфекция системы водоснабжения

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Фото © VK / Инцидент | Иркутск

Военные специалисты обработают поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали дезинфекцию системы водоснабжения, которая была повреждена паводком в Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Военные специалисты продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной, — сказано в сообщении.

Всего площадь дезинфекции будет занимать около 1200 квадратных метров.

Ранее в домах города запустили техническое водоснабжение, которое было нарушено из-за паводка.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области действует режим ЧС. На данный момент в регионе подтопленными остаются 233 жилых дома, большая часть из которых — в Тулуне. В городе уже запустили очистные сооружения, ведутся восстановительные работы. По последним данным, жертвами стихии стали 23 человека.

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