Подтопленными в Иркутской области остаются более 230 домов

В двух населённых пунктах Иркутской области подтопленными остаются 233 жилых дома, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось о том, что вода осталась лишь в Тулуне, однако, по обновлённой информации, подтопления зафиксированы в посёлке Октябрьском Чунского района.

— Остаются подтопленными два населённых пункта — город Тулун и посёлок Октябрьский Чунского района, 233 жилых дома с населением 604 человека, в том числе 107 детей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтопленных социально значимых объектов на территории региона нет.

Напомним, из-за сильного паводка в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. По последним данным, в результате удара стихии погибло 22 человека.