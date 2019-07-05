Число погибших при паводке в Иркутской области возросло до 22

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Фото © LIFE

Жертвами паводка в Иркутской области стали 22 человека. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Уже 22 погибших, — сообщил Мутко во время рабочей поездки в пострадавший регион.

В шести районах Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. Четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах оказались подтопленными. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией паводка занимаются силы МЧС и военные. Ранее говорилось о 21 погибшем.

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