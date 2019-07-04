Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека

По данным МЧС, медицинская помощь потребовалась более двум тысячам человек, более 300 были госпитализированы.

Количество погибших в результате наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека. Об этом журналистам сообщил представитель чрезвычайной комиссии, работающей на месте паводка.

Как сообщал Лайф, с момента начала природного бедствия медицинская помощь понадобилась более чем двум тысячам человек. Более 300 человек, среди которых 57 детей, были госпитализированы. Судьба ещё 15 местных жителей, включая одного ребёнка, до сих пор остаётся неизвестной.

Напомним, в шести районах Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Подтопленными оказались четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Ликвидацией паводков занимаются силы МЧС и военные.